Solo 24 coches se han matriculado en abril en Extremadura, un 97,7% menos que hace un año

Solo 24 turismos se han matriculado durante este pasado mes de abril de 2020 en Extremadura, lo que supone un descenso del 97,7 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, debido a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.



El descenso del 97,7 por ciento en la venta de turismos registrado en abril en Extremadura es ligeramente superior a la media nacional, donde la caída se ha situado en el 96,5 por ciento con respecto al mismo mes de 2019, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).



En cuanto a los datos acumulados entre enero y abril de 2020, en Extremadura se han contabilizado 2.427 matriculaciones de turismo y todoterrenos, lo que supone un 45,7 por ciento menos que en los cuatro primeros meses de 2019.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España experimentaron un desplome del 96,5% el pasado mes de abril, hasta alcanzar un volumen de 4.163 unidades, la peor cifra en 20 años, según estos datos de Anfac, Faconauto y Ganvam.



La fuerte caída mensual de las entregas de coches en España se enmarca en un entorno de paralización del mercado automovilístico, a causa de las medidas de confinamiento tomadas para luchar contra la pandemia del coronoavirus y que provocaron el cierre de los concesionarios.



Durante el primer cuatrimestre de 2020, el retroceso de las entregas de automóviles se 'suavizó' hasta el 48,9%, con un volumen de 222.866 unidades, gracias a los resultados contabilizados en los dos primeros meses, aunque fueron neutralizados por las caídas de marzo (-69,3%) y abril (-96,5%).



Las asociaciones explicaron que el mes de abril se saldó con "la peor cifra de matriculaciones de los últimos 20 años" y afirmaron que en la historia reciente "nunca" se había registrado una cifra tan baja, aunque indicaron que tampoco se había experimentado una crisis humanitaria y social como la del Covid-19.



RECUPERACIÓN LENTA



"Los concesionarios han cerrado durante todo el mes de abril y las escasas matriculaciones registradas responden a compromisos previos que se han hecho efectivos en las últimas semanas. La apertura en los próximos días de los concesionarios, con cita previa y los más estrictos protocolos sanitarios y de seguridad para clientes y trabajadores, permitirá registrar más entregas en mayo, si bien las ventas no comenzarán a recuperarse hasta después del verano y siempre con cifras inferiores a las registradas en 2019", explicaron.



La directora de Comunicación de Anfac, Noemi Navas, afirmó que en la movilidad posterior al coronavirus el uso del vehículo privado va a ser, en muchas ocasiones, el medio preferente para los desplazamientos, "por lo que es si cabe más importante ahora que nunca que sean los automóviles más avanzados y menos contaminantes los que ganen peso en este nuevo entorno".



Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, apuntó que la apertura de los concesionarios, desde el próximo 11 de mayo, "reactivará de nuevo el sector", aunque adelantó una evolución "muy lenta" de las matriculaciones.



"Estamos ante el mes 'horribilis' de la automoción española. En todo abril se ha matriculado lo que antes del confinamiento se matriculaba en un solo día, un dato que no por esperado deja de ser preocupante", aseguró la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche.



CANALES



Por canales de mercado, las ventas a clientes particulares fueron de 823 unidades el mes pasado, un 98,2% menos, mientras que en los cuatro primeros meses de 2020 la bajada fue del 47,8%, hasta 99.433 unidades.



El canal de empresa registró 993 matriculaciones mensuales, un 97,3% menos, y 78.491 unidades en lo que va de ejercicio, un 43,4% menos, mientras que las ventas a firmas de alquiler se situaron en 2.347 unidades en abril, un 93,8% menos, y en 44.942 unidades desde enero, un 58% menos.



El renting de turismos en abril registró un volumen de matriculaciones de 617 unidades, lo que representa un descenso del 97,5%, y del 45,4% en lo que va de 2020, con 47.173 unidades. En total, el renting matriculó 917 vehículos en España el mes pasado, un 96,9% menos, y 56.180 vehículos en el acumulado, un 46,4% menos.



En cuanto al tipo de motorización, el 59,7% de los coches vendidos en España en abril contaba con un propulsor de gasolina, frente al 29,1% del diésel y el 11,2% del resto, mientras que en los cuatro meses la cuota de la gasolina fue del 55%, con un 27,3% de diésel y un 17,7% de otras mecánicas.



En abril, todos los segmentos de mercado experimentaron retrocesos por encima del 90%, con los monovolúmenes grandes liderando las caídas (-99%). En el cuatrimestre, las caídas fueron también generalizadas, pero no pasaron del 60,3% contabilizado por los monovolúmenes pequeños.