Corderex valora ayudas al sector ovino propuestas por el Ministerio de Agricultura

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero de Extremadura 'Corderex' ha valorado positivamente las medidas de apoyo propuestas por el Ministerio de Agricultura al sector ovino y caprino.



Ante esta situación, desde la IGP y el sector proponen una batería de medidas en paralelo para aprovechar las canales que han sido certificadas y están listas para vender pero no tienen cabida en el mercado español, como por ejemplo la posibilidad de congelación subvencionada o la apertura de nuevos mercados.



En este sentido, el presidente de Corderex, Mario Mera, ha asegurado que "la necesidad más inmediata pasa por reducir la oferta", para lo cual "habría que primar una mayor reposición y posicionarse en mercados internacionales más allá de Europa o abrir nuevos mercados de animales vivos con destino a países del Golfo Pérsico".



Además, desde la IGP apuestan por la promoción interna del consumo de carne de cordero creando campañas como la que se viene realizando desde esta Semana Santa, 'En primavera comemos cordero' en colaboración con entidad comercial EA GROUP, S.C.



Corderex pone de manifiesto que el descenso de consumo de carne certificada durante Semana Santa, el cierre del Canal Horeca y la caída de consumo en los hogares ha "afectado de manera drástica" a la IGP a pesar de ser uno de los sectores que no se han visto afectados por la hibernación de la economía, durante la crisis.



Estos canales de distribución suponen más del 50 por ciento del consumo de carne certificada de cordero IGP Corderex.



DESCENSO DEL CONSUMO



En cuanto a la producción, el sector se encuentra "en uno de grandes picos de producción de cordero pero afectado por un gran descenso del consumo", por lo que desde la IGP "se sigue trabajando para el abastecimiento de producto en el mercado y se están tomando medidas excepcionales para la realización de las actividades en el campo" y posponiendo las actividades no esenciales para después de la crisis.



En ese sentido, Mario Mera ha considerado que "el futuro del sector dependerá de las medidas que se adopten para favorecer la exportación, la promoción y la concentración de la oferta".



Por eso, la IGP ve necesario que se adopten una serie de medidas para favorecer la exportación, la promoción y la concentración de la oferta, ya que según ha resaltado Mera, "el sector ovino de carne tiene un papel muy importante en la lucha contra la despoblación de la España vaciada además de ayudar a mantener ecosistemas como la Dehesa extremeña".



Por último, el presidente de Corderex ha advertido de que el sector también se enfrenta a la paralización del mercado de la lana que se encuentra "totalmente parado y sin cotización".



Así, ha defendido que el esquileo es "necesario y esencial" para el bienestar de las ovejas en época de calor y la falta de mano de obra especializada y la dificultad de desplazamientos de estos trabajadores provenientes de otros países es un gran problema.



"Esta mano de obra no se puede suplir como ocurre en otros sectores ya que ésta es altamente cualificada para la actividad y muchos de estos esquiladores proceden de Uruguay", añade el presidente de Corderex.



Cabe recordar que 'Corderex' es el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida para los corderos que nacen en las Dehesas de Extremadura, que protege y ampara las canales de cordero que han cumplido cada uno de los requisitos que se fijan en su Reglamento.



Las canales certificadas en los mataderos, siempre llevarán un precinto de garantía numerado en el garrón de su pata, así como el sello corrido a lo largo de las dos medias canales con la mención 'Corderex'.