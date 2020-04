Creex: El empleo perdido puede "recuperarse" si el Gobierno "no deja caer a las empresas"

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha señalado que el dato del paro del mes de marzo es coyuntural por la situación que se está viviendo, y que ese empleo perdido puede "recuperarse", aunque ha valorado que esa recuperación solo será posible si el Gobierno de España "actúa de una vez con decisión", "corrige el rumbo y no deja caer a las empresas".

En concreto, Extremadura ha cerrado el mes de marzo con casi 7.500 desempleados más registrados en las oficinas de empleo respecto a febrero, y 11.000 más en tasa interanual, unos datos a tenor de los cuales el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha incidido en que el análisis de las causas del incremento del paro registrado "es, en esta ocasión, muy sencillo" al atravesar "una situación atípica, extrema, que provoca el dato coyuntural".

Así pues, a su juicio, "solo estamos ante la punta de lo que nos viene en futuro inmediato, que marcará una subida muchísimo mayor del desempleo".

"La cuestión es cómo afrontamos la siguiente etapa, cuando acabe esta crisis sanitaria, si vamos a ser capaces de reactivar la economía, la actividad económica y productiva", ha aseverado, junto con que se trata de una cuestión "siempre compleja y más en Extremadura, por la debilidad de su tejido productivo".

Igualmente, Peinado ha asegurado que el empeño ahora debe ponerse "no solo en taponar la hemorragia del empleo, sino sobre todo, en evitar la caída de empresas", dado que si se mantienen "vivas y con capacidad de actuación, con algo de músculo para reactivarse, el empleo que ahora se pierda es recuperable".

Por ello, ha insistido en que ahora la mayor preocupación no es que haya 7.500 más, porque esto puede ser coyuntural sino que los gobernantes, "que son lo que tienen la capacidad de decidir", sean "conscientes" de que las empresas están teniendo problemas financieros y de sostenibilidad, y que, "o se actúa o están abocadas a la quiebra, al concurso de acreedores".

"Y si eso ocurre, tenemos un problema para muy largo con el empleo", ha advertido a través de una nota de prensa.

MANTENER EL GERMEN

En este sentido, el secretario general de la Creex ha defendido que lo más importante ahora "es mantener las empresas abiertas, mantener ese germen, esa semilla, para que luego se vuelva a contratar, cuando la actividad vaya a su cauce natural".

Para que esto ocurra, el Gobierno de España "debe corregir el rumbo" dado que se ha suspendido la capacidad de despido objetivo, "una fórmula que cuenta con toda clase de garantías y tutelas legales, y de finalización de contrato", ha añadido.

Dicha medida, según ha continuado, "no ayuda porque un empresario no despide por capricho" sino "para poder mantener la empresa en pie", de manera que "a veces hay que despedir a dos para mantener a otros dos, porque la alternativa es quebrar y que salgan cuatro, con menores prestaciones y quedando al amparo del fondo de garantía salarial", lo cual supone que los trabajadores "saldrían peor parados y el empleo no se recuperaría al no haber empresa que contrate".

El dirigente de la organización más representativa del tejido productivo extremeño ha pedido además que el Gobierno se dé cuenta de que se está "en una economía de guerra", por lo que hay que facilitar que las empresas "aguanten para que luego recuperen el empleo".

"Por desgracia hay un Gobierno, o una parte del Gobierno, obcecada, enrocada en un parapeto ideológico y de demagogia, que no tiene capacidad para verlo", ha apostillado.

"¿Qué piensan, que si se prohíbe el despido el empresario se va a llevar a casa a los trabajadores y mantenerlos allí? No, pasará que la empresa reviente y empresa y trabajadores irán al pozo, a la administración concursal, a los fondos de garantía", se ha preguntado, así como si "no será mucho más positivo no poner tanta cortapisa, permitir que la empresa se mantenga, que quede ese germen, esa semilla que luego puede brotar y volver a generar empleo y actividad".

La otra opción, ha manifestado, es que la empresa vaya a concurso, que se pierda y que no se contrate luego, lo cual "es un error tremendo que pagaríamos durante muchísimo tiempo".

Por tanto, a modo de resumen, Peinado ha señalado que, en su opinión, a los trabajadores que queden en desempleo hay que darle todas las prestaciones y que tengan garantizada la cobertura de sus necesidades mientras dura esta crisis, mientras que el Gobierno "debe virar para, mirando más allá de cifras coyunturales de desempleos, fijar su atención en las empresas".

"A las que ahora se está asfixiando, porque sin empresas no hay empleo, ni ahora ni mañana", ha concluido.