Creex pide "garantías" para ERTE por fuerza mayor en sectores donde no pare la actividad

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha reclamado al Gobierno que se dicten órdenes ministeriales "claras, concisas y adaptadas a la realidad", así como "garantías" para "despejar la incertidumbre que existe ahora mismo", en cuanto a la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor en empresas de sectores donde no se ha dictado la paralización total de actividades.

"Hay muchas incertidumbres, y esto es lo peor que puede suceder en la actividad económica y la vida de las empresas. Ahora mismo, la caída de actividad está siendo una hecatombe, pero si se supiese cuándo terminará esto, ayudaría a plantear planes de negocio a futuro", ha explicado Peinado en una entrevista radiofónica.

"Eso, ahora mismo, es imposible, pero no es imposible dar certidumbres en otros aspectos, lo que ayudaría mucho a paliar las consecuencias", ha defendido el secretario general de la Creex.

También, ha explicado que se tiene que mirar la salud de las empresas y del empleo. "Y ahí la sociedad debe mostrarse solidaria, con un Estado más generoso, más allá de lo que se está haciendo hasta ahora", ha agregado.

Igualmente y en relación a si sería conveniente paralizar actividades como la construcción, al no tratarse de un sector 'básico', el representante de la organización más representativa del empresariado extremeño ha señalado que el que la construcción no sea un sector básico "hay que analizarlo bien" y que pueden "no ser básicas algunas actividades".

Sin embargo, ha dicho, que por ejemplo se acometan adaptaciones para habilitar hospitales o centros de cuarentena "es básico", y también que haya personal de sectores auxiliares, como fontaneros o electricistas "disponibles para actuar si en un centro hay algún problema".

Para Peinado, "en realidad, lo que piden organizaciones sectoriales no es que se paralice la construcción, sino que, en determinados supuestos donde no se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores, y en determinadas tipologías de obras, se permita acogerse al ERTE por causa de fuerza mayor, es decir, con exención de cuotas empresariales y con los trabajadores cobrando paro sin consumir su derecho a prestación".

Según ha señalado en nota de prensa la Creex, Peinado ha indicado que "ahora mismo hay mucha incertidumbre", porque el Decreto Ley de los ERTE por causas de fuerza mayor "no lo aclara", por lo que "la empresa se plantea qué pasará si lo presenta, si se le admitirá o no, puesto que no es una actividad paralizada, y esa incertidumbre es lo que está generando ansiedad y malestar", ha sostenido.

Por ello, ha añadido, la Creex ya se ha dirigido a las autoridades extremeñas para que pidan al Gobierno central que abra estos supuestos, "que dé garantías, que las empresas constructoras y afines puedan acogerse a los ERTE por fuerza mayor si se ve necesario".

Javier Peinado ha ampliado esta "incertidumbre" a otros sectores, como el campo, los talleres, las estaciones de servicio o las propias lavanderías, y en los que no hay paralización de la actividad, pero la cifra de negocio ha caído hasta un 95 por ciento, ante lo cual se ha preguntado "cómo se pretende que sigan".

Así, ha continuado, "están abocadas a la ruina y el cierre" y lo ha ejemplificado en las lavanderías al exponer que le parece "muy bien" que las industriales sigan, "incluso ahora tienen más trabajo", mientras que sobre las pequeñas ha expuesto que quién lleva una chaqueta o un pantalón a la tintorería, por lo que "o se abre el tema de los ERTE o no aguantarán".

CONTRARIO A LA PARALIZACIÓN TOTAL

Desde una perspectiva más general, Javier Peinado se ha mostrado "contrario a la paralización total de la actividad económica": "si aplicásemos con sentido común y rigor las medidas que nos están dando quienes tienen los datos y el conocimiento para ello, ya sea vía recomendación o imposición legal, sería suficientes".

"Eso añadido a que se actúe si no se cumplen las medidas en empresas donde no está parada la actividad, bastaría. En cuanto a endurecer los confinamientos, podría plantearse en algunas zonas, para evitar que se extiendan focos de contagio y para proteger a las personas con patologías previas, que son las más expuestas, porque, según parece, entre la población sin esas patologías los índices de curación son muy altos", ha comentado.

En cuanto a la actividad de la Creex en esta situación, ha explicado por último que ha "redoblado" su misión de información al empresariado e interlocución con canales abiertos de comunicación con Delegación del Gobierno, Junta y Fempex y ayuntamientos, a quienes trasladan "las decenas de quejas y sobre todo dudas" que les llegan, aunque "todo está centralizado en el Gobierno nacional, y las respuestas tardan en llegar más de lo que sería conveniente".

Finalmente, Peinado ha transmitido un mensaje de "esperanza" dado que si se siguen las medidas marcadas y se es solidario se saldrá de esta situación, y otro de agradecimiento "al esfuerzo de sanitarios, cuidadores, personal de limpieza, transportistas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ejército y, por supuesto, medios de comunicación". Estos últimos "por seguir ahí para informar, ofrecer entretenimiento y levantarnos la moral, que tanta falta hace", ha concluido.