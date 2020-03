DOP Torta del Casar certifica producción queso "aplicando estrictamente las normas"

Así, durante este periodo de Estado de Alerta or el coronavirus, los suministradores de leche inscritos en la DOP, ganaderías y centros de recogida, mantienen el envío de leche a las queserías inscritas que elaboran Torta del Casar, "si bien de forma coordinada a fin de prevenir un volumen que no puedan asumir dichas industrias queseras".



En ese sentido, parte de la leche producida se transformará en queso no amparado, o se destinará a venta fuera del sector trasformador adscrito a la DOP.

El presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco Conejero, ha explicado que "los ganaderos están haciendo un gran esfuerzo, ya que la producción animal no puede pararse de un día para otro", por lo que "hay que acudir todos los días a atender y ordeñar al ganado, asegurando su bienestar".



De esta forma, Pacheco ha señalado que "aquí no hay posibilidad de teletrabajo", ni tampoco para los encargados de la recogida y transporte de la leche, que "recorren explotaciones y queserías todos los días".



Asímismo, las queserías han informado que mantienen una "actividad relativamente normal dentro de la complejidad de la situación generada por el coronavirus" pues, todos los trabajadores no esenciales han sido enviados a sus casas, y aquellos que deben estar presentes tanto para la elaboración diaria de quesos como para el control de los que están en cámaras, están cuidando al máximo las medidas implantadas por los servicios de prevención.



Por su parte, el Consejo Regulador mantiene la certificación y control del producto, ya que, según el director de la D.O.P., Javier Muñoz, "una parte muy importante del sistema se basa en el autocontrol que realizan los propios operadores, si bien se ha tenido que articular un procedimiento de verificación que implica menor presencia del personal técnico en las queserías".



EL PRODUCTO SEGUIRÁ LLEGANDO



Por ello, Muñoz ha reafirmado que "el producto seguirá llegando a los puntos de venta con sus características usuales".



También desde el Consejo Regulador se subraya que inicialmente no hay problemas para encontrar Torta del Casar en supermercados y tiendas de alimentación habituales, ya que, aunque los pedidos se han reducido mucho, no se han parado completamente y la distribución continúa funcionando.



Según el director de la D.O.P., "es pronto para determinar cómo afectará la crisis del coronavirus a ganaderos y a queseros, ya que acaba de empezar, si bien de momento la campaña de Semana Santa y Primavera, una época tradicionalmente buena para la venta, ha desaparecido".



Según Muñoz, ésto obligará los sectores productor y trasformador a actuar conjuntamente para coordinar estrategias, confiando en que "el gobierno nacional tome medidas que amortigüen la caída de la actividad económica, apoyando a autónomos y pymes, que son los tipos de empresas que hacen posible la Torta del Casar".



Cabe recordar que los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de la misma, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.