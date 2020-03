El PIB de Extremadura crecerá el 1,6% en 2020 y 2021, creándose cerca de 7.000 empleos

Ep.

El PIB de Extremadura crecerá el 1,6 por ciento en 2020 y 2021, y se crearán alrededor de 7.000 puestos de trabajo en la región en dichos años, hasta bajar la tasa de paro al 19,8 por ciento promedio al final del citado periodo.



Con dichas previsiones, al final del periodo 2020-2021 la comunidad extremeña superaría el nivel precrisis de PIB en 9,1 puntos porcentuales, y el de PIB per cápita en 12,8 puntos porcentuales.



De este modo lo estima BBVA Research en un contexto actual de "mucha incertidumbre" por la evolución del coronavirus, y dentro de unas previsiones con un "marcado sesgo a la baja" que no incluyen el posible impacto en la economía de dicho virus.



Así lo ha desgranado en rueda de prensa este martes en Mérida el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, quien ha defendido también sobre la incidencia del coronavirus en el contexto económico que "la temporalidad del shock va a ser fundamental", de tal modo que si en las dos próximas semanas se percibe que la situación "queda bajo control" como en el caso de la economía china, el efecto de dicho virus en la economía debería ser "temporal, reducido y con un rebote importante hacia el tercer trimestre del año".



Con ello, ha confiado en que "las políticas públicas puedan contribuir a mantener un entorno de recuperación en la medida en que la política fiscal y monetaria durante los próximos días pueda reducir parte de la incertidumbre que se está viviendo en los mercados financieros".



Al mismo tiempo, ha añadido que a su juicio va a ser "clave" ante esta "elevada incertidumbre" por el coronavirus la coordinación europea ante una situación "atípica" en la que "probablemente" se van a tener que "flexibilizar" las reglas de gasto. Así, ha apuntado que a su juicio se necesitan medidas "temporales" y "desplazar los ajustes al futuro".



PREVISIONES DE LOS PGEX



También, sobre las previsiones de crecimiento del entorno al 2 por ciento en el que se basan los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2020, ha considerado que "en estos momentos es difícil" que se alcance en la región dicho crecimiento económico.



Lo ha argumentado con el planteamiento de que "durante los próximos trimestres se verá una caída relativamente importante de la producción en el sector industrial relacionado con algunas partes de España que van a suspender su producción, y con que incluso en aquellas partes como el caso de Extremadura donde se quiera continuar la producción los insumos desde otras partes de España o del mundo no van a llegar en la misma fluidez que en meses anteriores".



Además, ha añadido que se puede empezar a dar "cierta caída en la demanda como consecuencia de toda esta incertidumbre, esta reducción en el valor de los activos, de la riqueza de la gente", y que unido al "aumento que puede haber del ahorro precautorio por parte de las familias" va a llevar a que "sea poco probable" que dado el contexto que se va a dar se puedan alcanzar "casos del crecimiento alrededor del 2 por ciento".



INFORME



Así, según el último informe "Situación Extremadura" de BBVA Research, durante el año 2019 la economía de la región habría mantenido una evolución de más a menos, pasando de crecer cerca del 0,6 por ciento trimestral en la primera mitad, a 0,2 por ciento en la segunda. Con ello, el aumento del PIB regional se habría situado en 2019 en el 1,8 por ciento anual, una décima por debajo de la media nacional y del crecimiento del año anterior.



De esta manera, BBVA Research prevé que el crecimiento regional se modere desde el 1,8 por ciento en 2019 hasta el 1,6 por ciento en 2020 y 2021, y este crecimiento de la actividad permitirá aumentar el PIB per cápita en un 2 por ciento anual, seis décimas por encima de la media nacional.



Por ello, Extremadura se posiciona entre las tres comunidades con más crecimiento del PIB per cápita, junto a Castilla-La Mancha y Aragón.



Además, de cumplirse el escenario previsto, en el bienio 2020-2021, el Servicio de Estudios de BBVA prevé la creación de 7.000 nuevos puestos de trabajo en Extremadura, hasta situajr a finales de 2021 la tasa de paro en el 19,8 por ciento promedio, con 4,3 puntos porcentuales por encima de su nivel de 2008.



FACTORES



Así, según ha desgranado Miguel Cardoso los factores que van a apoyar el crecimiento durante los próximos meses ha citado el posicionamiento "sólido" de las exportaciones de Extremadura, a pesar incluso de la "tensión arancelaria"; además de una "evolución positiva" de la inversión y en "mejorar la competitividad".



También, ha confiado en que la política monetaria se sitúa como "uno de los pilares del crecimiento hacia adelante" en la economía, a través de tipos "bajos y de elevada liquidez"; al tiempo que ha defendido la aplicación de una política fiscal "más expansiva" en cuestiones como la salud y el apoyo a la demanda interna para ayudar a reducir la "incertidumbre" generada por la crisis del coronavirus.



"El futuro dependerá de la solución de los focos de incertidumbre", ha espetado Cardoso, quien sobre el posible impacto económico de dicho virus ha añadido que "una desaceleración del comercio internacional" puede tener un impacto "menor" en Extremadura que "en otras comunidades que puedan estar más abiertas".