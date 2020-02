UPA-UCe pide "firmeza" a los europarlamentarios de la Comisión de Agricultura

Representantes de UPA-UCE Extremadura ha pedido este miércoles a los europarlamentarios miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural "firmeza" en su propuesta de ampliar el presupuesto destinado a la Unión Europea.



De esta forma se ha pronunciado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en la reunión que ha mantenido, junto con las organizaciones agrarias Asaja Cáceres, APAG Extremadura Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, con los europarlamentarios miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.



En concreto, esta reunión con europarlamentarios se ha celebrado en el Corral de Comedias de la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, y se enmarca en la visita de tres días que esta delegación del Parlamento Europeo está realizando a la región extremeña para conocer sobre el terreno los métodos de producción.



Así, durante su intervención en este encuentro, Ignacio Huertas ha considerado "inadmisible", que "en un momento tan complicado como el que vivimos, con precios ruinosos, los efectos del brexit, aranceles y acuerdos bilaterales de otros países, se plantee un recorte tan importante por parte del presidente del consejo en la última reunión", ha dicho.



Ante esta situación, ha trasladado a los europarlamentarios la necesidad de que se mantenga el presupuesto destinado a la PAC porque, de no ser así, "nos enfrentaremos a la desaparición de miles de explotaciones familiares y profesionales, que son las que mantienen el tejido productivo y las que más riqueza y empleo generan en el medio rural", ha advertido Huertas, quien ha resaltado que "no se puede decir que queremos apoyar el medio rural y recortar el presupuesto".



Además, los representantes de UPA-UCE le han trasladado a los europarlamentarios presentes en dicho encuentro la necesidad de que se lleven a cabo "estudios de impacto al sector agrario" antes de cerrar acuerdos bilaterales con terceros países para evitar que se repita lo ocurrido con el acuerdo de Vietnam, que se ha cerrado sin tener en cuenta el impacto en la agricultura y ganadería, según informa la organización agraria en una nota de prensa.



También han pedido la aplicación del Principio de Precaución para evitar que los países de fuera de la UE puedan contagiar plagas, y el de Reciprocidad para que los productos importados se produzcan con las mismas exigencias que en Europa, evitando así la competencia desleal.



Otro principio en el que han insistido desde UPA-UCE ha sido en el de Preferencia Comunitaria para evitar que, en aquellos cultivos en los que somos deficitarios como el maíz o el arroz, nos encontremos con que las importaciones de países terceros arruinen a los productores europeos.



CUESTIONES ESPECÍFICAS DE EXTREMADURA



Además, durante este encuentro, representantes de UPA-UCE han señalado la importancia de dar a conocer el ecosistema específico que supone la dehesa para Extremadura y el papel que la ganadería extensiva realiza en su mantenimiento.



Huertas ha pedido el apoyo para ecosistemas como el del cerezo, en el norte de Cáceres, donde toda la población gira en torno a este cultivo, y también ha reclamado "más protección" para el olivar tradicional frente a las plantaciones discriminadas de olivar superintensivo que se están haciendo en regadío, que están poniendo este cultivo en peligro de extinción.



"A los parlamentarios también les hemos pedido que no se discrimine al cultivo del tabaco y que se proteja más a la apicultura, un sector que nos preocupa bastante debido a las importaciones de países como China que cometen fraudes y arruinan a nuestros apicultores en unas comarcas donde no existen otro tipo de alternativas", ha concluido Ignacio Huertas.