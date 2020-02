Agricultores que se manifestarán en Mérida se pondrán "nerviosos" si Vara no les recibe

Ep.

El secretario técnico de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, ha advertido que los agricultores que se manifestarán el próximo viernes, 21 de febrero, en Mérida, podrían ponerse "nerviosos" si el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, decide no recibirles, lo cual supondría volver a "humillarles" como ya ocurriera en Don Benito durante la feria Agroexpo.

Una manifestación convocada por esta organización en las puertas de la sede de Presidencia de la Junta, a la que según Cortés han confirmado su asistencia la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex), para reclamar soluciones al problema de precios que afecta al sector.

Cortés ha reconocido que las organizaciones representadas en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura son Apag, Asaja y UPA-UCE, pero cree que no hay "problema" con respecto a que el presidente escuche "otras opiniones, otras propuestas".

"Si el presidente no quiere recibirnos el viernes, se pondrán nerviosos los agricultores y tendrán que intervenir las fuerzas de orden público", ha señalado Cortés en una rueda de prensa en Mérida para hablar de las dificultades a las que se enfrentan los sectores del tomate y el tabaco en la región.

"Si el presidente quiere volver a humillar a los manifestantes porque no van ni Asaja ni UPA, volveremos otra vez a salir en la prensa con las cargas de la Policía", ha insistido Luis Cortés, quien cree que en ese caso la "culpa" no será de "los agricultores que se están arruinando y que ven que el presidente no quiere escucharles".

"Vienen 2.000 agricultores al borde de la quiebra y el presidente dice que no los recibe ¿Qué hacen? Se ponen nerviosos y empujan, lógicamente, porque les están empujando las deudas a ellos", ha añadido Luis Cortés, quien ha llamado al "sentido común" y al "diálogo" para resolver unas cuestiones que son "importantes" y en las que "todos" pueden "aportar".

REUNIÓN ANULADA CON LA MINISTRA

Problemas como el de las peonadas en el campo y la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que las organizaciones agrarias de Extremadura y Andalucía iban a abordar este viernes con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Un encuentro finalmente suspendido, según Cortés, porque la ministra no ha cedido al "chantaje" de los "mafiosos" de UPA, COAG y Asaja, que según ha señalado habían vetado la presencia de La Unión de Uniones, con lo que finalmente la reunión se ha celebrado solo con los sindicatos del campo.

Cortés ha defendido la postura de la ministra, en tanto que, si bien en Extremadura sí se celebraron elecciones al Consejo Agrario, en el cual no entró La Unión, en Andalucía no ha habido, por lo que el propio ministerio tiene la potestad para fijar la representatividad.

En este sentido, ha apuntado que el Estatuto de los Trabajadores otorga esta capacidad para la representación a las organizaciones que obtienen más del 10 por ciento de los votos, y en este caso La Unión logró el 14 por ciento.

En cualquier caso, y aunque ha señalado que La Unión no participará en los cortes de carretera del próximo martes convocados por Apag y Asaja, y a los que se han unido COAG y UPA-UCE, ha abogado por la unidad de acción, ante lo cual ha invitado a estas organizaciones a participar en la manifestación del día 21 en Mérida.

DENUNCIA "PRÁCTICAS ILEGALES" EN EL TOMATE

Por otro lado, Cortés ha anunciado que La Unión denunciará al Tribunal de Defensa de la Competencia de Extremadura las "prácticas ilegales" del Grupo Conesa, que ha asegurado que en la práctica actúa como un "monopolio" en el sector del tomate concentrado.

Así, ha explicado que este viernes se cumple el plazo fijado por la normativa para la firma de los contratos de compra-venta entre los productores a través de las OPFH y las Industrias transformadoras de tomate.

Cortés ha asegurado que "al igual que en campañas anteriores" este grupo empresarial ha "impuesto los precios de compra" de tomate, que oscilan alrededor de los 70 euros la tonelada, un valor "ridículo" de la materia prima que coincide, ha dicho, con una "subida importante" del precio del mercado internacional del concentrado, ya que según los datos de los que disponen los servicios técnicos de La Unión este producto se encuentra en estos momentos a 680 euros la tonelada de concentrado 28-30.

Esta "imposición de precios" del Grupo Conesa, ha señalado Cortés, supone una vulneración de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia, motivo por el que La Unión Extremadura va a denunciar ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Extremadura esta práctica que está "sumiendo al sector productor de tomate para industria en Extremadura en la más absoluta de las ruinas".

TABACO EXTREMEÑO SIN COMPRADOR

De otro lado, ha exigido al presidente de la Junta que pida a la empresa pública Cetarsa que asuma la compra de tabaco que British American Tobacco no va a adquirir, incumpliendo así el acuerdo anunciado en octubre de 2017 entre el propio Guillermo Fernández Vara y los responsables de la multinacional.

Según Cortés, la compañía internacional no compra ahora en Extremadura porque el producto es más caro que en otros países, principalmente africanos, debido a que el sector atraviesa "una grave crisis de rentabilidad debido a los precios de la hoja de tabaco que apenas cubre los costes de producción", ni siquiera con las ayudas europeas que recibe.