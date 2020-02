Vara pide que las protestas agrarias se hagan con "racionalidad"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que entiende "perfectamente" las reclamaciones que está planteando el sector del campo, y ha pedido que las manifestaciones agrarias previstas para los próximos días 18 y 21 de este mes de febrero en la región se lleven a cabo "dentro de la racionalidad" y "con normalidad".

Tras subrayar que él desde la Junta de Extremadura hará "todo lo que esté" en sus "manos" para ayudar al sector del campo, ha anunciado también que este miércoles, día 12, en Bruselas se verá con la nueva comisaria europea encargada de fondos estructurales de cohesión para plantearle la "problemática muy especial" del mundo rural.

En este punto, ha ahondado en que planteará que el mundo rural está viviendo "una problemática muy especial" que viene "de la mano" de que "uno de los principales elementos de riqueza y de mano de obra y de crecimiento está pasando por muchas dificultades como consecuencia de los bajos precios que en estos momentos se están produciendo en la cadena alimentaria".

Al mismo tiempo, ha señalado que él está "en permanente contacto" con el Gobierno de España para que "cuanto antes" pueda poner "encima de la mesa" actuaciones "concretas" que "ayuden" ante la situación del campo, y sobre las cuales ha defendido que "no sean sólo un brindis al sol sino que en un plazo razonable puedan ver la luz".

EL CAMPO LO ESTÁ PASANDO "MUY MAL"

Así, a preguntas de los medios antes de la inauguración este martes en Cáceres de una jornada sobre liderazgos, Fernández Vara ha subrayado que entiende y acepta las movilizaciones de agricultores previstas parta los próximos días 18 y 21 en Extremadura, porque "están en su perfecto derecho y lo están pasando muy mal".

"No puedo por más que no sólo entenderlo sino que también que aceptarlo. Están en su perfecto derecho porque lo están pasando muy mal", ha espetado el presidente extremeño, quien ha defendido que "no puede ser que en la cadena de valor el único que no gane sea el que produce el producto", ya que "es una verdadera anomalía".

"Es verdad que la solución no es fácil, porque si fuera fácil ya la habríamos adoptado y que muy probablemente se escapa de la capacidad que podamos tener en el territorio, pero que desde luego yo la entiendo perfectamente, y la asumo que puedan en el ejercicio de su libertad manifestarse abiertamente", ha insistido sobre las protestas agrarias.

Por otra parte, ha dicho también que está "a la espera" de que las organizaciones agrarias le envíen también como "quedaron" en una reunión mantenida recientemente en Mérida "su catálogo de planteamientos para poder desarrollar" en la región y para poder "elevar" al Gobierno.

En este sentido, ha incidido en que "hay toda una serie de propuestas", entre ellas que "ya se pueden llevar a cabo como es no plantear durante los momentos más altos de las campañas planes de empleo como puede ser el Aepsa que compita y que dificulte poder encontrar trabajadores".

"Toda una serie de cuestiones que están puestas encima de la mesa que fueron puestas en la reunión que yo tuve con ellos (las organizaciones agrarias en la región) y que han sido puestas en la reunión que el ministro está teniendo con las distintas organizaciones", ha señalado Vara, y sobre las cuales ha añadido que él espera y desea que "no sean sólo un brindis al sol sino que en un plazo razonable puedan ver la luz y ser una realidad" porque está "convencido" de que "así debe ser".

"Yo ya se lo he dicho a ellos, todo lo que sea y esté en nuestras manos poder hacerlo lo vamos a hacer, que lo planteen, que lo pongan encima de la mesa", ha espetado Vara, quien ha reconocido también que él asume "también la responsabilidad" porque "aquí nadie se pone de perfil ni de lado", ha dicho.

"Los agricultores tienen que ejercer su queja y tienen que ejercer sus reivindicaciones, la tienen que ejercer ante alguien que tiene que tener cara... Evidentemente eso es así, es algo que tiene también el ejercicio de responsabilidad del cargo", ha añadido.

JORNADAS SOBRE LIDERAZGO

Por otra parte, sobre las jornadas relativas a liderazgo inauguradas este jueves en Cáceres, el presidente de la Junta ha señalado que "en casi todos los sectores ha habido siempre gente que ha ido tirando del carro y que ha sido capaz de ejercer ese liderazgo".

Al respecto, tras reconocer que "es cierto también que los liderazgos en cada momento de la vida se ejercen de manera diferente, depende del tipo de sociedad y de múltiples factores", ha añadido que "obviamente en todos los sectores de Extremadura hay gente ejerciendo ese liderazgo y además cada día más, cada día gente un poco con más formación, con más preparación y con más capacidad para poder ejercerlo y tirar del carro", ha dicho.

Finalmente, ha añadido que las jornadas de este martes en Cáceres se organizan con una "importante" participación del Ejército, porque "es ahí también donde se produce una buena escuela de liderazgo, donde además se lo curran y se lo trabajan para tener hoy en España el orgullo de tener unas Fuerzas Armadas con la preparación" que tienen, ha concluido.