La producción industrial en Extremadura baja de media un 1,9% en 2019

Rd./Ep.

La media del índice de producción industrial en Extremadura alcanzó en 2019 una tasa de -1,9% respecto al año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de 8,1% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior.

A su vez, la variación mensual entre los meses de diciembre y noviembre fue de 11,7%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, en la región extremeña se registró en diciembre una tasa de variación positiva respecto al mismo mes del año anterior en bienes de equipo (19,6%), energía (14%) y bienes de consumo (11,7%) y negativa en bienes intermedios (-9%).

Del mismo modo, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de muebles. El descenso más elevado se produce en Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Al mismo tiempo, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de consumo (5,5%); reduciéndose en energía (-5,2%), bienes de equipo (-4,5%) y bienes intermedios (-2,8%).

En la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de otro material de transporte. El descenso más elevado se produce en Fabricación de muebles.

A NIVEL ESTATAL

A nivel estatal, el IPI ha aumentado una media del 0,6 por ciento en 2019, una décima menos que en 2018 y su menor repunte desde el ejercicio 2013.



Con el crecimiento de 2019, la producción industrial encadena su sexto ascenso anual consecutivo después de los logrados en 2018 (+0,7%), 2017 (+2,9%), 2016 (+1,6%), 2015 (+3,3%) y 2014 (+1,5%), año éste último en el que logró su primer alza desde que estalló la crisis, en 2007.



No obstante, el crecimiento de la producción logrado en 2019 es el más moderado de los conseguidos en estos seis últimos años.



En 2019, la producción de bienes de equipo se incrementó una media del 2,4 por ciento respecto al año anterior, mientras que la de bienes de consumo no duradero ha subido un 1,7 por ciento. Por el contrario, la producción de energía ha retrocedido una media del 0,4 por ciento en 2019; la producción de bienes de consumo duradero ha bajado un 1,1 por ciento, y la producción de bienes intermedios se ha contraído un 0,8 por ciento.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial también ha aumentado un 0,6 por ciento en 2019, con incrementos en bienes de equipo (+2,5%) y bienes de consumo no duradero (+1,4%) y descensos en bienes de consumo duradero (-1%), bienes intermedios (-0,8%) y energía (-0,4%). El crecimiento desestacionalizado de la producción en 2019 es tres décimas superior al de 2018, cuando ha aumentado un 0,3 por ciento, y supone también el sexto repunte anual consecutivo.



En 2019 la producción industrial se ha incrementado en nueve comunidades autónomas. Navarra (+9,8%), Murcia (+7,5%) y Castilla-La Mancha (+3,2%) han presentado las tasas medias más elevadas, mientras que los mayores descensos han correspondido a Baleares (-6,4%), Asturias (-4,2%) y Galicia (-3,9%).



SUBE UN 1,7% INTERANUAL EN DICIEMBRE



En el último mes de 2019, la producción industrial ha registrado un aumento del 1,7 por ciento respecto a diciembre de 2018, tasa 2,5 puntos superior a la de noviembre. Con el repunte interanual de diciembre, la producción industrial regresa a tasas positivas después de haber descendido un 0,8 por ciento el mes anterior.



Todos los sectores han registrado avances interanuales de su producción en diciembre de 2019 salvo los bienes intermedios, que la recortaron un 0,1%. Los mayores ascensos se los anotaron los bienes de consumo duradero (+8,3%) y los bienes de equipo (+5,1%), seguido de los bienes de consumo no duradero (+1,6%) y la energía (+0,2%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha presentado en diciembre de 2019 un incremento interanual del 0,8 por ciento respecto al mismo mes de 2018, la mitad de lo que subió en noviembre.



En diciembre, los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario ha presentado tasas anuales negativas en bienes de consumo no duradero (-0,1%) y bienes intermedios (-1,2%), frente a las tasas positivas registradas en los bienes de consumo duradero (+6,2%) y bienes de equipo (+3,8%). La energía no experimentó variación.



En tasa mensual (diciembre de 2019 sobre noviembre del mismo año), la producción industrial disminuyó un 1,4% eliminando los efectos estacionales y de calendario, su mayor retroceso mensual desde noviembre de 2018.