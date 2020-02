CCOO achaca la subida del paro en Extremadura al fin de contratos de Navidad

CCOO de Extremadura ha destacado que el incremento del paro en el mes de enero en la región "era esperado por la finalización de los contratos temporales firmados a raíz de la campaña navideña", aunque apunta que "es algo menor al registrado el mismo mes del año pasado".



En ese sentido, el sindicato confía en que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno "puede contribuir a generar más empleo" gracias a que "supondrá un aumento en el consumo de los hogares y beneficiará aún más a Extremadura, que sufre los salarios más bajos del país".



De esta forma valora CCOO Extremadura, a través de una nota de prensa, los datos del paro registrados durante enero en Extremadura, en el que el desempleo ha subido en 4.133 personas, un 4,09 por ciento más que en diciembre de 2019.



Ante estos datos, el sindicato ha señalado que "es habitual que el primer mes del año sea negativo para el mercado de trabajo", aunque advierte que "no por ello se pueden obviar los malos resultados, tanto por la subida del desempleo como por el descenso de la afiliación a la Seguridad Social".



A este respecto, ha resaltado que "la recuperación económica que llega a las empresas no está llegando a la población en forma de empleo de calidad", una situación en la que "tiene mucho que ver el hecho de que no se haya derogado aún la reforma laboral".



En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, CCOO explica que estos indican que el peso de la bajada del sector agrario es poco importante en relación al total del descenso experimentado en enero, que se concentra básicamente en el sector servicios.



Ante esta situación, CCOO de Extremadura reitera su "reivindicación de que el Estado sea mucho más solidario con la región por sus dificultades específicas", que derivan de "años de abandono inversor y de su débil estructura económica".



Por eso, considera que una vez aprobados los Presupuestos Generales para 2020 es necesario "incentivar todas las medidas que permitan dinamizar el mercado de trabajo en la región, sin olvidar las infraestructuras que dependen del Gobierno central".



LOS DATOS DEL PARO EN ENERO



Cabe destacar que el número de personas en paro en Extremadura subió en el primer mes de 2020 en 4.133, hasta alcanzar los 105.228, un incremento que representa una tasa de variación mensual del 4,09 por ciento, superando en más de un punto porcentual la media nacional del 2,85 por ciento.



Por sexos, el número de mujeres en paro es de 63.944, que representan 2.938 más que el mes anterior, el 4,82 por ciento respecto al mes anterior y los hombres en paro alcanzan los 41.284, un total de 1.195 más que el mes de diciembre, el 2,98 por ciento.



Los datos nacionales también reflejan un incremento del desempleo en 90.248 personas, alcanzando un total de personas en paro en España de 3.253.853.



Por sectores, explica CCOO que la variación mensual en Extremadura muestra que el incremento del paro se concentró en los Servicios, con 4.079 personas desempleadas más que el mes anterior, un 5,85 por ciento y en Agricultura, con 368 más, el 3,63 por ciento de incremento mensual.



Le sigue Industria con 89 personas desempleadas más (+1,46%), así como el colectivo sin empleo anterior con 156 personas desempleadas más (+2,99%). Por otro lado, como viene siendo habitual en este mes la Construcción vio reducido sus niveles de paro en 589 personas, un 6,50 por ciento.



En tasa interanual, la evolución del desempleo sigue siendo descendente aunque marcadamente inferior al de los meses anteriores. La reducción de personas en paro en Extremadura respecto a enero de 2018 ha sido de 939, un -0,88 por ciento en variación relativa, un ritmo de reducción muy similar a lo observado en la media nacional (un 0,97%).



Por sexo, la reducción ha sido mayor entre las mujeres, con 669 menos que el mismo mes del año anterior, frente a 270 hombres, a pesar de que "la población femenina representa casi un 61 por ciento del total del paro en la región".



Por sectores, la mayor bajada en valores absolutos se ha producido en el colectivo sin empleo anterior con un toral de 1.389 personas menos en paro que el año anterior, seguido de servicios, con 740 personas menos. Por el contrario se ha incrementado en 807 personas en agricultura y en 438 en construcción.



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL



Por su parte, el total de personas afiliadas en alta laboral en enero de 2019 en Extremadura ha sido de 386.920, lo que ha supuesto un descenso de 6.892 personas en un solo mes. En términos relativos representa una caída mensual de un 1,75 por ciento, superando la reducción de la media nacional del -1,26 por ciento.



En cómputo anual la afiliación ha disminuido en 28 personas respecto al dato de enero de 2018, un 0,01 por ciento interanual, más bajo que de la media española (1,83%).



DATOS DE CONTRATACIÓN



Según estos datos, en enero se registraron un total de 47.500 contratos en la región, 1.968 menos que en el mes anterior, un -3,98 por ciento en términos relativos, tras lo que señala CCOO que esta reducción en la contratación es menor que la experimentada en la media nacional donde los contratos se tuvieron un descenso de un 5,02 por ciento respecto al mes anterior.



Por su parte, la bajada de contratos temporales en un 5,57 por ciento se ha producido tras la finalización de la campaña navideña y ha afectado exclusivamente en agricultura y servicios.



Además, los contratos indefinidos fueron 2.155 en el mes de enero, el 4,5 por ciento del total de los registrados en este mes, aunque seguimos muy alejados del dato estatal (10,1%).



Explica CCOO que la evolución respecto al mismo mes del año anterior, pone de manifiesto una cierta ralentización de la evolución de la contratación indefinida (+6,47 por ciento) respecto de la tendencia que venía experimentando frente a una reducción de la contratación temporal en el último año (-2,67 por ciento).



Por sectores, los servicios aglutinan un total de 23.633 contratos, de los cuales más del 42 por ciento tienen una duración de menos de una semana y en agricultura se registraron un total de 16.867 contratos, de ellos el 37 por ciento no tienen determinada una duración y el 60 por ciento tuvieron una duración de menos de un mes.



Finalmente, y respecto a las prestaciones por desempleo, en diciembre de 2019 hubo un total de 83.888 personas beneficiarias de alguna prestación en Extremadura, lo que supone un aumento de 5.102 prestaciones.