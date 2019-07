UPA-UCE reclama al Ministerio de Agricultura una "regulación firme" para la fruta de hueso

UPA-UCE Extremadura ha reclamado este jueves al Ministerio de Agricultura que ponga en marcha "de una vez por todas" una "regulación firme" para la fruta de hueso.



Y es que "la campaña de la fruta de este año, sin una gran producción, se ha convertido en un ejercicio muy complicado para los agricultores, quienes ven cómo las centrales siguen utilizando la venta a "resultas" como práctica general, es decir, que la mayoría no tienen contratos y esto genera unos precios en origen muy bajos".



Así se lo ha trasladado este jueves el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, a los responsables del departamento que dirige Luis Planas durante la reunión sectorial de la fruta de hueso celebrada en la sede el Ministerio.



En concreto, según sus palabras, los productores de fruta se confiesan indefensos ante un "funcionamiento perverso" de la cadena agroalimentaria, ya que el carácter perecedero de sus productos les hace "estar en manos" de determinadas centrales o primeros compradores que se llevan la producción, la distribuyen y "tras echar sus cuentas, liquidan una determinada cantidad al agricultor".



"En sectores como el de la ciruela, además, se ha producido un parón en el mercado bastante injustificado porque la producción es menor que el año pasado", mientras que los productores, según ha relatado Huertas, ven que las centrales "no le aceptan una parte importante de la producción, aprovechándose de la falta de contratos y echando toda la culpa al agricultor, que es quien no puede recoger su fruta", ha dicho.



La consecuencia de esta "catastrófica situación" es que muchos agricultores están arrancando sus frutales con la producción en el árbol ante la "falta de rentabilidad" de la fruta de hueso, tal y como informa UPA-UCE en una nota de prensa.



Por todo ello, desde la organización agraria insisten en que el sector necesita una "regulación firme", con la existencia de una organización interprofesional "para resolver estas cuestiones y para adaptar la oferta a la demanda".



"Es absurdo estar produciendo una fruta de primera calidad para que luego se quede en los árboles", señalan.



Cabe destacar que en este encuentro, los representantes de esta organización agraria han trasladado al Ministerio de Agricultura una serie de propuestas para resolver esta "grave situación" que afecta a los fruticultores de toda España, entre los que se encuentran el incremento de los controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ante unas "prácticas abusivas generalizadas", así como "medidas de promoción del consumo".