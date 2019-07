UPA-UCE pide al nuevo Gobierno extremeño soluciones ante los problemas del campo

UPA-UCE ha felicitado al nuevo gobierno extremeño y le ha pedido diálogo y colaboración con los profesionales del campo para buscar soluciones ante los problemas del sector.



En concreto, esta organización ha considerado "de vital importancia" que agricultura se dimensione como una consejería específica, ya que eso pone de manifiesto que la agricultura y la ganadería conforman un "sector estratégico" en Extremadura.



"Tiene sentido, además, que en esta consejería se incluya el problema de la despoblación porque la agricultura y la ganadería son la principal fuente de empleo en el medio rural y, por tanto, debe estar muy ligado a las políticas de desarrollo rural", según ha destacado la organización agraria en una nota de prensa.



Con respecto a la continuidad de la consejera, Begoña García, UPA-UCE Extremadura ha indicado que se trata de una decisión "acertada" porque es bueno que finalice el periodo de negociación de la PAC," tan importante para Extremadura, con quien tiene todas las claves".



"Siempre hemos mantenido una buena relación y una interlocución fluida con ella, así que esperamos se intensifique en este nuevo periodo", ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.



Por otro lado, esta organización agraria ha considerado "interesante" la creación de una consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, ya que el cambio climático es una realidad contra la que hay "que luchar y más en regiones" como Extremadura, que está afectando "más y antes que a otras" por su situación geográfica.



"Los agricultores y ganaderos somos los primeros afectados por los problemas que genera el cambio climático (sequía, pedrisco, etc) y también uno de los principales instrumentos en la lucha contra el cambio climático, ya que somos quienes gestionamos el territorio", ha sostenido la organización agraria.



Por tanto, UPA-UCE ha pedido colaboración al nuevo equipo de gobierno para temas como la reforma de la PAC, para que sea "más sencilla y más justa" para las explotaciones familiares o en la lucha contra el cambio climático, donde medidas como los seguros agrarios deben "reforzarse y dar soluciones, y no como ha ocurrido este año con el seguro de sequía en pastos que no está dando respuestas a los ganaderos".



Pero también y, sobre todo, ha remarcado, la organización ha solicitado soluciones a la problemática de los precios que, aunque no es competencia exclusiva de la Junta, se ha convertido en el "principal problema" de sectores como la fruta, el aceite o el vino.