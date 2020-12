Germán García, figura del rugby extremeño, nombrado Premio Extremadura del Deporte 2019

El jurado los Premios Extremeños del Deporte 2019 ha nombrado a Germán García Premio Extremadura del Deporte 2019 en reconocimiento a la trayectoria del actual presidente de honor del Extremadura CAR Cáceres de Rugby y su "inmensa labor" de promoción del rugby en Extremadura, así como la trayectoria ascendente que ha conseguido con el club en los últimos 40 años.



Por otra parte, el jurado reunido este miércoles de forma telemática, bajo la presidencia del director general de Deportes, Dan de Sande, ha considerado Mejor Deportista Absoluto Masculino al escalador cacereño Alberto Ginés, que ha conseguido clasificarse para los JJOO de Tokio 2020. Además, el joven escalador es Campeón de España de Dificultad, Campeón de España de Bloque, Subcampeón España Combinada (Overall), Subcampeón General Copa del Mundo de Dificultad y Subcampeón Europa de Dificultad.



Mientras, en la modalidad de Mejor Deportista Absoluta Femenina el premio ha recaído en la deportista Estefanía Fernández, que compite en la modalidad de piragüismo. La emeritense es Deportista de Alto Nivel e integrante de la selección española, además ha sido proclamada Subcampeona España Sprint K1 1.000m, Campeona España Sprint K4 1.000m, Subcampeona España Sprint K2 1.000m y Campeona España Sprint K4 200m, según informa la Junta en una nota de prensa



El premio al Mejor Deportista Promesa Masculino se ha otorgado al nadador Javier Paredes, natural de Caminomorisco. Este joven escalador extremeño tiene en su palmarés títulos como un tercer puesto en el Campeonato del Mundo en edad escolar OverAll, Campeón del mundo por equipos en edad escolar y Campeón España Cadete OverAll en el Campeonato de España en edad escolar por Selecciones Autonómicas.



A su vez, el premio a la Mejor Deportista Promesa Femenina ha recaído en la gimnasta del Club Gimnástico Almendralejo Irene Martínez. La deportista atesora méritos como ser tercera en el Campeonato de España en la General, en mazas y pelota, categoría Junior Honor, Subcampeona en la general en Juegos del Mediterráneo 'Junior Comegym', Bronce en cuerda en la 1ª Fase Liga Iberdrola, Oro en cuerda en I Open Internacional Gimnasia Vitoria y Oro en mazas en XXXIII Trofeo Internacional Diputación de Huelva.



Por su parte, el Premio al Mejor Evento Deportivo lo ha recibido la 'Gimnastrada Extremadura 2019'. En el evento participaron 3.715 participantes (de los cuales 648 de fuera de Extremadura, 126 de otras CCAA y 522 de Portugal) incluyendo 149 coreografías presentadas de 120 colectivos distintos, y la asistencia de más de 10.000 personas.



Asimismo, en la categoría de Mejor Entidad Deportiva 2019 recibe el premio el 'CP Flecha Negra', un club pacense de Fútbol Base con equipos que van desde 'zagalines' de tres años a juveniles de 18. Un club con casi 60 años de historia ligados a la ciudad de Badajoz, que ha acogido en sus filas a muchas generaciones de deportistas que han encontrado en el fútbol una forma sana de socializar, divertirse, aprender y formarse.



El Premio a la Mejor Entidad Local ha sido para el Ayuntamiento de Orellana la Vieja. El jurado ha valorado que desde el Consistorio se fomente la participación ciudadana y así como la de asociaciones en las actividades deportivas, medioambientales, de ocio y turísticas, surgiendo de esta forma una estrecha colaboración entre el Consistorio y el resto de entidades y asociaciones en la organización, patrocinio y participación en los distintos eventos.



Finalmente, la Mención Especial del jurado se ha concedido a Andrés Ramírez, teniendo en cuenta su trayectoria deportiva. Nacido en Guareña en 1936, practicó en su juventud fútbol y ciclismo, pero por trabajo tuvo que abandonar la práctica deportiva.



A raíz de una enfermedad a los 58 años retomó la práctica deportiva haciendo pequeñas series de 100 y 200 metros de carrera continua. A los seis meses ya corrió su primera media maratón y ya no paró hasta el día de hoy. Ha corrido 16 maratones y 111 medias maratones, así como innumerables carreras populares, obteniendo 50 trofeos y 30 medallas solo en maratones y medias maratones. Con 64 años hizo un tiempo de 1 hora y 21 minutos en la media maratón y 3 horas 30 minutos en la maratón.