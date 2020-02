Calzando sueños: El mejor equipo para jugar a baloncesto

Medio segundo para hacer canasta

La pelota bota casi ralentizada contra la madera de la cancha y su sonido, apenas la última reverberación de un catártico eco, silencia la mente. Su relieve acaricia la palma de las manos mientras los pies, rápidos y danzantes, ejecutan un salto que terminará con la huida de la pelota hasta su gloria en la red de la canasta. Las gradas del pabellón de baloncesto tiemblan bajo el repiqueteo de los pies del público que, como una legión de soldados firmes, celebra el punto de final de partido.

Los recuerdos asociados al básquetbol son siempre un vergel de ensueño. Volar es una de las premisas de este juego. Aunque el resto de jugadores plaque de vez en cuando al pivot y su entereza decaiga para ensalzarse al reventar el cuadro que enmarca la canasta. Del mismo modo que es importante el fondo, la rapidez y la agilidad mental, las zapatillas que envuelven la pericia de los pies, y el material de básquet adecuado, catalizan la liviandad durante sus minutos de guerra.

La tecnología del calzado: De All Stars a Monstars

La ropa deportiva, por lo que se refiere a vestimenta, ha dado ya con sus soluciones más versátiles. Pantalones y camisetas ligeras y transpirables, con una gran movilidad adaptándose a toda coreografía atlética. Pero si existe un elemento destacable en atención y avance tecnológico, es preciso hablar de calzado. Los distintos fabricantes de zapatillas deportivas han depositado sus esfuerzos en concatenar parámetros de ligereza, sujeción, agarre, amortiguación y comodidad en busca de la bamba perfecta.

Lejos quedan ya aquellas zapatillas con cámara de aire que eran el complemento arquetípico de alarde en cualquier cancha de baloncesto. Hoy el mercado ofrece punteras zapatillas, como las Nike Zoom Freak 1 Employee of the Month o las Lebron XVII Monstars del catálogo de más vendidas de 24 Segons, con una increíble tracción y sujeción. El sueño antaño era calzar unas Converse All Star, cuya popularidad propició el baloncesto. Hoy, el sector ofrece un sinfín de posibilidades. Zapatillas deportivas personalizables Y ajustables con las que danzar por la cancha marcando puntos.

Nacido en 1891, fruto de los intentos del profesor de educación física James Naismith para hacer que sus alumnos practicasen deporte durante el invierno, el baloncesto ha arrasado desde entonces. Tras su primera invención, y bajo trece reglas, el básquet se extendió por EEUU y Canadá para hallar después proyección internacional y sus progresivas modificaciones. Pero más allá del beneficio de salud que el deporte significa, el baloncesto puede brindar increíbles dosis de libertad.

Más allá del deporte: El baloncesto como cielo terrenal

El deporte supone un increíble aporte de ventajas para la salud de quien lo practica. Desde una reducción del estrés hasta una mejor protección contra ataques cardiacos, hacer ejercicio sin salirse de una corrección motriz y física es siempre beneficioso. No se trata de una simple intención de esculpir una figura estética. La buena forma física sitúa nuestro cuerpo como la máquina capaz que es, firme y adaptable a cualquier situación que de precise de su competencia. Aunque el objetivo sea tan sencillo y evidente como el de fortificar la esperanza de vida.

El baloncesto ofrece al jugador un vasto conocimiento adquirido mediante pequeñas cápsulas temporales de diversión y sufrimiento. La tensa emoción de la esperanza y el sufrimiento redentor de la expectativa. Por ello, algunas plataformas como 24 Segons apuestan por brindar el mejor equipo para el juego. Porque no sólo es importante la mente, sino que ser consciente de la propia armadura le añade un plus de capacidad a la batalla. Y bastan tan sólo unos pocos metros entre el balón y la canasta, para entender que sólo la determinación para actuar permite el éxito.