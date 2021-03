Feria Libro de Cáceres será del 4 al 10 junio en Paseo de Cánovas, si pandemia lo permite

Ep

La Feria del Libro de Cáceres se celebrará este año del 4 al 10 de junio en su lugar habitual, el Paseo de Cánovas, si la situación sanitaria lo permite en ese momento, ya que en 2020 no pudo celebrarse al no conseguir el permiso de Sanidad y tras no llegar a un acuerdo con los libreros para organizarla en otro espacio distinto, como la Plaza Mayor.



La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Fernanda Valdés, ha indicado este martes que a día de hoy la primera opción que se baraja para esta cita con los libros es el céntrico paseo cacereño, pero habrá que estar pendiente de que las autoridades sanitarias den el visto bueno a este lugar en cumplimiento de las distancias de seguridad que hay que guardar y otras normas debido a la pandemia.



"Primero vamos a barajar esa opción y si Sanidad dice que no, pues luego planteamos otras opciones y si llegamos a un acuerdo (con los libreros) pues fenomenal", ha apuntado la responsable municipal que también ha indicado que la agenda cultural de la ciudad en este 2021 dependerá de cómo vaya evolucionando la pandemia aunque, no obstante, la idea es cumplir con el calendario de eventos adaptándolo a las circunstancias sanitarias.



Por ejemplo, la festividad de San Jorge el próximo 23 de abril seguirá sin el desfile del dragón pero se llevarán a cabo "pequeñas actuaciones" que cumplan con el aforo permitido y las normas. La Feria de San Fernando en mayo, a día de hoy, "tampoco" está cancelada y se estudia con los feriantes otras fórmulas viables y adaptadas a los protocolos y, en cuanto a los festivales de música que se suceden cada otoño, también se están barajando "formatos más pequeños" para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad.



Se trata de festivales como el AMEX, el Veranillo Festival, el Festival de Blues, el Festival de Jazz, el Danzamaratón, el Festival Flamenco o el Irish Fleadh, entre otros.



"Todo el mundo quiere hacer sus cosas porque quiere que la vida siga y que podamos recuperar todos los festivales y, desde el ayuntamiento, estamos por ayudarles y en las conversaciones siempre les decimos que dependerá de cómo estemos en septiembre y octubre porque ahora no lo sabemos", ha explicado la concejala este martes en una rueda de prensa en la que ha presentado el presupuesto previsto en el área para 2021, que asciende a un total de 1.592.000 euros, unos 70.000 euros más que en el ejercicio anterior.



Por ejemplo, para los festivales y para la organización de eventos culturales, la Concejalía de Cultura cuenta este año con 75.600 euros que se repartirán en una convocatoria por concurrencia competitiva que es la opción "más justa y transparente", ha dicho Valdés, ya que cualquiera que tenga una idea de organización de un evento puede presentarla y optar a la ayuda municipal.



CONCIERTOS, EXPOSICIONES, TEATRO...



Entre las partidas presupuestarias de la Concejalía de Cultura se destinan 85.600 euros para el convenio con la Fundación Helga de Alvear; 50.000 euros para la Banda Municipal de Música, que ofrecerá 20 conciertos en diferentes zonas de la ciudad; unos 41.000 euros provenientes del programa Edusi para avanzar en la digitalización de los fondos del Archivo Histórico Provincial; 9.000 euros para premios de la Bienal de Arte Iberoamericano.



También se convocará una nueva edición del Premio de Cuentos y Leyendas Antonio Rubio Rojas, que ha subido la dotación de 600 a 1000 euros en la categoría de adultos, y el de niños se ha incrementado de 300 a 500 euros.



Se celebrarán mensualmente conciertos de clave en el Palacio de la Isla con el profesor Miguel del Barco y sus alumnos; la Noche del Patrimonio se celebrará el día 18 de septiembre y Cáceres acogerá uno de los conciertos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.



También se incluyen 100.000 euros para programación cultural propia del Ayuntamiento cacereño como los 'Domingos teatreros', exposiciones o espectáculos que contribuyen a dinamizar la actividad de los colectivos y la creación de empleo en este sector. El año pasado se dio trabajo directo a más de 300 personas con la organización de las actividades culturales en la ciudad.



La Concejalía de Cultura coordina también un calendario de actividades junto con el Conservatorio de Música, con el Conservatorio de Danza, el Gran Teatro y todas las instituciones culturales de la ciudad como el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y el Ateneo.



Está previsto que el Palacio de la Isla acoga, a lo largo de 2021, un total de 24 exposiciones de artistas de diversas disciplinas para apoyar la creación local. Además, se llevarán a cabo unas 50 presentaciones de libros y continuará la actividad de 'Documento del mes' para sacar a la luz los fondos del Archivo Histórico Municipal, entre otras acciones.



Con todo esto, la concejala ha resaltado que los objetivos generales en materia de Cultura girarán en 2021 "en torno al fomento de una oferta cultural de calidad; la protección de la actividad de artistas y creadores cacereños; la promoción del desarrollo del sector cultural; y contribuir a minimizar el impacto negativo de la Covid-19 en el tejido cultural".



"Queremos la dinamización cultural de la música, el teatro, la danza, pero también de los artistas plásticos, fotógrafos, artesanía, literatura, en un compromiso con el sector, para que llegue a todos los rincones y a todos los barrios", ha concluido.