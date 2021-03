Iglesias reivindica el protagonismo y espacio de la mujer en el mundo de la arquitectura

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, ha reivindicado este jueves el protagonismo y el espacio de la mujer en el mundo de la arquitectura.

Y lo ha hecho en la sede cacereña del COADE durante la inauguración la pasada tarde de la muestra 'Arquitectas y extremeñas' que difunde las propuestas y trabajos de 11 profesionales de la región, una exposición que tiene como objetivo lanzar el mensaje de que el sector de la arquitectura también se escribe en femenino.

En concreto, la consejera ha puesto en valor el trabajo de las 11 arquitectas que participan en la exposición. "Vuestro trabajo convierte la hierba en sendero cada día, con vuestra dedicación celebráis a diario el 8 de marzo, tenéis a una consejera convencida de la revolución en este sentido, convencida de que los fondos Next Generation de la Unión Europea nos tienen que servir para reactualizar nuestro parque edificado y que esa transformación debe tener nombre de mujer, no solo de arquitectas sino de todas las profesiones asociadas", ha manifestado.

En este sentido, ha resaltado la "aportación y el impacto de las mujeres a los sectores laborales no asociados muchas veces a la tarea de la mujer". La inauguración de esta exposición se ha pospuesto por la pandemia, por lo que ha agregado que "esperar para dar voz a las mujeres en este siglo se hace complicado porque es una cuestión en la que una pausa a veces significa un retroceso y me gustaría que esta pausa no signifique nada más que un impulso, una obligación pendiente, una doble dedicación para superar este tipo de cuestiones".

A su vez, la consejera ha destacado que "la lógica evolución y el acceso a la formación van a permitir que muchas más colegiadas sean mujeres, incluso en los sectores de población más jóvenes, para llegar a tener un colectivo paritario, pero aunque algunas cifras se igualen otras están lejos de hacerlo".

A este respecto, Leire Iglesias ha señalado que de los 2.632 proyectos visados en 2020 solo el 18% lleva la firma de una mujer, que la brecha salarial entre arquitectos y arquitectas es del 19 por ciento o que hay 11 puntos menos de porcentaje de mujeres que trabajan por cuenta propia en el mundo de la arquitectura con respecto a los hombres.

A su vez, la titular extremeña de Cultura ha agradecido el trabajo del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura por su compromiso, liderazgo y empeño en albergar y organizar junto a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación esta exposición.

Además, la consejera ha puesto en valor el papel de Extremadura en la arquitectura de todo el país, ya que "estamos impulsando muchos de los cambios normativos que se están produciendo a nivel nacional a través de la arquitectura en y desde Extremadura".

Cabe destacar que a la inauguración también han asistido Alfonso Gómez Goñi, director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, y Juan Antonio Ortiz Orueta, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, según informa en una nota de prensa el Ejecutivo regional.

'ARQUITECTAS Y EXTREMEÑAS'

Por tanto, la muestra pretende desarrollar una visión poliédrica, optimista y práctica del ejercicio del colectivo profesional de las arquitectas de la región. Se podrá visitar hasta el 26 de marzo en la sede cacereña del COADE, ubicada en el Palacio de Camarena (Calle General Ezponda,9), en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

La muestra cuenta con obras de Beatriz Cáceres, Laura Baquero, Elisa Galindo, Irene Calle, Inmaculada Bote, Isabel González, Ana Martín, Alba M. Tomé, Rosa María Nuevo y Montserrat Zorraquino y Mercedes López.

Igualmente, en la exposición se puede contemplar la experiencia de estas 11 profesionales en diversos campos de la arquitectura edificada, como viviendas privadas de Cáceres o en el barrio madrileño de Lavapiés, bloques de VPP en Navalmoral de la Mata, una escuela infantil en Casatejada, el Conservatorio de Badajoz, la Casa de la Mujer de Badajoz o la iluminación de la Catedral de Plasencia.

Al mismo tiempo, recoge un panel sobre el proyecto de formación en construcción para la mujer denominado 'Talleres Ella Construye', a cargo de la arquitecta Laura Baquero, que pretende fomentar la integración de mujeres en las obras, sobre todo en los oficios de la construcción (albañilería, fontanería, electricidad) que es donde se produce una "mayor brecha de desigualdad".

CONFERENCIA VIRTUAL

Tras la inauguración de la muestra, la arquitecta cacereña Mercedes López ha impartido de manera telemática la conferencia 'Arquitectas: una historia revisada' con el objetivo de acercar la obra de algunas de las mujeres más relevantes en el mundo de la arquitectura del siglo XX.

López ha puesto de relieve sus aportaciones a la construcción, el interiorismo, el urbanismo, el paisajismo o la docencia. La arquitecta ha destacado la trayectoria de estas profesionales.

"No se puede afrontar el futuro sin recordar el pasado, por lo que resulta imprescindible revisar la historia de la arquitectura y reconocer la contribución de muchas arquitectas a la modernidad, para que la generación que hoy educamos conozca la historia sin el sesgo que, hasta ahora, ha dejado fuera a nuestras pioneras", ha señalado.

Cabe destacar que Mercedes López es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, ha realizado numerosos proyectos y obras de diversa naturaleza, desde villas de recreo o complejos turísticos hasta los métodos tradicionales. Además, ha trabajado en Marrakech en el sector de la arquitectura e interiorismo.