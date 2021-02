La Sala Vaquero Poblador de Badajoz ofrece la exposición 'Art Matters' hasta el 3 de marzo

La Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz ofrece durante estos días la exposición 'Art Matters: miradas sobre el cuidado del Patrimonio', que podrá visitarse hasta el próximo 3 de marzo.



En concreto, esta muestra es el resultado de proyecto en el que participan alumnos de cuatro centros educativos europeos, en concreto de Italia, Bélgica, Polonia y España, representada por el IES Reino Aftasí de Badajoz.



Financiada en parte por la Unión Europea (Proyecto Erasmus Plus KA2229), la muestra pretende "provocar una reflexión sobre el valor histórico-artístico del patrimonio de las ciudades", y sobre "cómo preservarlo de agentes como el clima, el abandono, la negligencia, el vandalismo o los conflictos".



Así pues, la inauguración de la exposición, que ha tenido lugar este jueves, ha contado con la participación del vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, el diputado delegado de Cultura y Deportes, Francisco Martos, la directora del Área, Emilia Parejo, además de profesores y alumnos del IES Reino Aftasí.



Durante su intervención, Francisco Martos que destacado que esta exposición en su conjunto "permite generar un debate sobre el patrimonio de las ciudades", ya que sus visitantes tendrán "la oportunidad de mirar lo que ellos han visto".



A su vez, Martos ha recordado que la exposición lleva 11 meses de retraso debido a la pandemia, "pero si algo tiene la cultura es que nos convierte en mejores personas".



Por su parte, el profesor del IES Reino Aftasí José Antonio Padilla ha lamentado que debido a la Covid-19, no han podido asistir y contemplar la exposición los alumnos de los otros tres institutos europeos que han participado en esta muestra colectiva y transnacional.



Una muestra en la que han participado de forma individual o conjunta de 87 alumnos, y que está compuesta de cuadros de muy diversas técnicas, estilos y tamaños, hasta vidrieras pulidas y coloreadas, platos de vidrio fundido, pequeñas bandejas de cristal de Murano y azulejos mayólica, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



"La exposición resalta la riqueza del patrimonio de nuestras ciudades, pero también contempla cómo se podría transformar si no lo cuidamos, y por sí solo no se cuida", ha concluido José Antonio Padilla.