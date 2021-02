Reapertura del MUBA permite visitar 'La Piedad' de Luis de Morales hasta el martes

Ante flexibilización de la actividad cultural en la región, con un 40 por ciento de aforo, permitirá contemplar hasta el día 16 la pieza 'La Piedad' de Luis de Morales.



En esa fecha, finaliza la muestra en la sala de exposiciones temporales del Museo Provincial de Bellas Artes, en su entrada por la calle Francisco Pizarro, que se inauguró el pasado 4 de diciembre.



De este modo, tras la apertura de los museos ante el cierre producido por las restricciones derivadas de la pandemia, la pinacoteca provincial vuelve a su actividad "para que el público admire no sólo la obra de Morales sino los fondos expuestos en los diferentes espacios expositivos".



Asimismo, ha recordado que la Junta de Extremadura ha flexibilizado la actividad cultural en la región, de tal forma que se permiten las visitas a museos, salas de exposiciones, centros de interpretaciones y espacios patrimoniales sin que se supere el 40 por ciento del aforo de los mismos, mientras que los grupos no deben sobrepasar las seis personas.



Sobre la citada exposición de 'La Piedad' de Morales, ha apuntillado que en 2019 decidió adquirirla de la colección particular Cruz-Villalón, que pasaría desde ese momento a formar parte de los fondos del Museo Provincial de Bellas Artes.



Sin embargo, con la adquisición de la pieza no comenzaría su exposición al público ya que era "imprescindible" abordar un estudio técnico y una restauración que pusiese en valor sus calidades.

Para ello, la pieza ha viajado a Madrid en dos ocasiones, la primera en noviembre de 2019 para realizar el estudio técnico y analítico de la obra por la empresa I&R, y que serviría de base para abordar su restauración, entre marzo y junio de 2020, a cargo de la restauradora del Museo del Prado, María Antonia López de Asiaín.



Esta intervención ha sacado a la luz el color original de la pieza, oculto bajo varias capas de barniz, y ha eliminado repintes innecesarios. Ha recuperado el sfumato de los contornos, las veladuras características del trabajo de Morales, la representación escultórica de los paños, incisiones como las del nimbo de la Virgen y las delicadas pinceladas de la barba de Cristo y de las pestañas de ambas figuras.