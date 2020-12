Un concierto navideño de jazz en Badajoz recaudará fondos para el Banco de Alimentos

El Teatro López de Ayala ha organizado, con la colaboración de la Asociación de músicos Badejazz, un concierto navideño benéfico que tendrá lugar este sábado, 19 de diciembre, bajo el título de 'Jazz in Christmas' y cuya recaudación íntegra irá destinada a la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz.

En concreto, este concierto "muy especial" comenzará a las 20:00 horas y tiene un precio único de 10 euros. Además, para las personas que no puedan acudir y deseen colaborar, se ha establecido una fila cero en la cuenta ES55 0049 0373 6520 1174 8047 y por Bizum en el código 00198.

Los artistas que estarán en este espectáculo son todos músicos conocidos del mundo del jazz local. Por un lado estará la voz de Gene García; el saxo de Narciso González; Javier Alcántara a la guitarra; Pablo Romero al piano; Enrique Tejado al contrabajo y la batería de Pepín Muñoz.

Además, tal y como informa en una nota de prensa el teatro pacense, se ha seleccionado un programa especial de villancicos en versión jazz, tanto españoles como americanos.

De hecho, algunos de los más conocidos americanos son 'Jingle bells', 'Let is Snow' o 'Santa Claus is coming to town' o españoles como 'Campana sobre campana', 'Navidad, Navidad' o 'Ya viene la vieja'. También habrá alguna sorpresa como Arre, burro, arre', entre otros.