La violinista Clara Lorenzo y el pianista José María Villegas ofrecen concierto en Mérida

La violinista Clara Lorenzo y el pianista José María Villegas ofrecerán un concierto este domingo, 22 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, con música de Mozart, Brahms y Messiaen.

En concreto, esta actuación, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, se incardina en la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos y músicas.

El programa elegido está conformado por la Sonata para piano y violín, K.304, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Sonata para violín No. 1 en G mayor, Op. 78, de Johannes Brahms, y la composición para violín y piano Thème et Variations, de Olivier Messiaen.

La entrada a este concierto es libre hasta completar el aforo permitido y las puertas se abrirán 30 minutos antes para facilitar el acceso ordenado, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

VIOLÍN Y PIANO DÚO

José María Villegas comenzó sus estudios de piano a los seis años con Mª José Fernández y los terminó en el Conservatorio Francisco Guerrero con Arantxa Achón con Premio Honorífico.

Desde 2005 estudia con el pianista georgiano Alexander Kandelaki, el músico que más ha influido en su carrera. Continúa su formación en la Juilliard School of Music de Nueva York con Jerome Lowenthal y, posteriormente, estudia un máster de piano solista en la Hochschule de Hannover con Markus Groh y Beatrice Berthold.

Ha actuado como solista en festivales como el Beebersee Festival de Berlín, The Music Academy of the West en California y Animatto el Festival en Francia. Además ha ofrecido conciertos en España, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Francia, Bruselas, Holanda y Alemania y ha colaborado con Fundaciones como Life Music Now, Fundación Nina Dieckmann Stiftung o la Fundación Alexander von Humboldt.

José María Villegas es ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales como el Vicente Scaramuzza, el Premio María Paula Alonso de Ruiz Martínez de Venezuela, el Premio de Juventudes Musicales de España, el Concurso Internacional de San Sebastián, el Premio Internacional Eugenia Verdet, el Premio Rafael Orozco o el Premio Primer Palau, entre otros.

Desde sus inicios ha estado muy ligado a Extremadura, con la que siente un vínculo especial y donde reside desde 2013 compaginando su actividad concertística con su labor docente en el Conservatorio Profesional de Plasencia.

Por su parte, Clara Lorenzo es profesora de violín en el Conservatorio Profesional de Cáceres 'Hermanos Berzosa'. Comenzó sus estudios musicales a losocho años en Granada, bajo la tutela de Tamara Amirkhanian y Mariela Comesaña.

Más adelante viaja a Badajoz para realizar allí sus estudios superiores con Olga Vilkomirskaia y finalizar la carrera con mención de honor. En su adolescencia forma parte de la Orquesta Joven de Andalucía bajo la batuta de Michael Thomas, Joven Academia de la OCG y Orquesta Joven de Extremadura, dirigida por Miguel Romea.

En 2013, el Royal Conservatoire of Scotland le otorga una beca para poder estudiar allí el máster en interpretación de la mano de la profesora Andrea Gajic.

Ha trabajado como profesora asistente de Nicola Benedetti, colaborado con la BBC Scottish Symphony Orchestra y la Royal Scottish National Orchestra, ha tocado en el festival 'Ceilidh Connections' y ha participado como concertino de la RCSSO bajo la batuta de Jessica Cottis, Sian Edwards y David Danzmayr.