Aprobada Ley Extremeña de Artes Escénicas sin marco económico y con críticas de oposición

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado el proyecto de Ley de las Artes Escénicas de Extremadura con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el Popular, que se ha abstenido, al considerar que, al igual que han reflejado en el debate también el resto de la oposición, no se ha contado suficientemente con sus aportaciones, así como porque la norma no va acompañada de un marco económico que la sustente.



Extremadura se convierte así en la primera comunidad autónoma que desarrolla una ley en este campo, la cual establece el marco jurídico del sistema de las artes escénicas y su actividad en la región.



Esta nueva ley prevé la creación de diversos instrumentos de participación como la Comisión Interadministrativa de Coordinación de las Políticas Públicas que será el órgano colegiado de participación administrativa para la colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración autonómica y las entidades locales.



En el articulado del texto, que contempla la creación del Consejo Extremeño de las Artes Escénicas como órgano colegiado de participación administrativa y social, se impulsan mecanismos para la preservación, conservación y mejora de los bienes materiales e inmateriales que conforman el hecho escénico.



Para ello se creará el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Extremadura que se ocupará de la conservación, el estudio y la divulgación de los bienes escénicos en todos sus formatos.



La nueva ley también introduce una definición y reglamentación de las redes públicas de espacios escénicos de la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de calidad y estableciendo sistemas de coordinación y formación entre los diversos agentes territoriales, fundamentalmente programadores y gestores culturales, para vertebrar estas redes.



Tras superar en febrero el debate de totalidad, el proyecto continuó su tramitación parlamentaria en comisión, donde han intervenido representantes del sector que han venido realizando sus aportaciones. Los grupos parlamentarios presentaron 51 enmiendas.



De ellas 9 fueron presentadas por el PSOE, todas ellas incorporadas al dictamen; 11 de Unidas por Extremadura, de las que se aprobaron solo tres; dos de Ciudadanos; y 29 del PP, tres aprobadas y las 26 restantes reservadas para su debate en el pleno de este jueves, las cuales han sido todas rechazadas.



"CODAZO" A LA OPOSICIÓN



En defensa de sus enmiendas, el diputado 'popular' Laureano León ha destacado que estas enmiendas pretendían mejorar el texto, dotándola de una regulación "más completa", por lo que ha criticado que una vez más los socialistas les "meten el codazo" para enviar al resto de partidos "a la oposición".



"El PP es un partido útil, de gobierno, responsable y con capacidad de propuestas", ha señalado el parlamentario 'popular', quien ha lamentado que "hay buenas propuestas que se van a quedar en la papelera, porque pretenden imponer a la sociedad sus tesis".



Enmiendas que, ha explicado, pretendían potenciar la participación de la sociedad civil en los organismos que crea la propia ley, así como planteaba la creación de centros de investigación de las artes escénicas.



Asimismo, ha señalado que la norma no aporta al sector la "certidumbre" que le otorgaría contar con un marco económico, y ha insistido en la falta de diálogo político como motivo para no apoyar la norma. "El sector debe saber que no se aprueba por unanimidad porque no ha existido diálogo parlamentario por parte del gobierno, ni un solo minuto", ha dicho León.



"POCO" DIÁLOGO POLÍTICO



En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha reconocido que la norma ha sido consensuada con el sector pero "poco con la oposición", si bien han optado por apoyarla en cumplimiento de su compromiso de "hacer fácil lo que debe ser fácil, y trabajar entre todos por lo difícil".



La parlamentaria de la formación naranja ha subrayado que esta ley hubiera dado más seguridad si se hubiera aprobado antes a un sector que está siendo de los "más castigados por la pandemia", pues fueron de los primeros en parar su actividad y van a ser "los últimos en encontrar la salida" a pesar de que se ha demostrado que la cultura es "segura" frente al coronavirus.



LEY DEL "RODILLO" SOCIALISTA



A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha insistido en la "falta de diálogo" del Ejecutivo regional y de hacer efectivo el "rodillo" de la mayoría socialista, que se ha opuesto ha incorporar enmiendas por el mero hecho de que procedían de los grupos de la oposición.



Propuestas en las que rechazaban la utilización animales en las funciones o para asegurar la dotación económica que garantice el desarrollo de la ley. Con respecto a esto último, ha pedido al Gobierno que en la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que empieza ahora se dote su desarrollo.



TEXTO "MUY COMPLETO"



Finamente, el diputado socialista Fernando Ayala ha rechazado las críticas de falta de diálogo, al tiempo que ha destacado que esta ley sitúa a Extremadura como referente entre las comunidades autónomas.



Considera que es un "texto muy completo que ha conjugado las aportaciones de las instituciones, los grupos políticos y los profesionales del sector", una ley "muy innovadora", de la que ha resaltado el "empeño" por ser la primera de estas características aprobada por un parlamento autonómico, y porque hace "efectivo" el trabajo desarrollado por los grupos de trabajo y la aportación de la sociedad civil.