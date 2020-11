La Biblioteca de Extremadura suspende sus actividades culturales en Badajoz

La Biblioteca de Extremadura ha anunciado la suspensión de todas sus actividades culturales durante los próximos 15 días debido a la "delicada" situación en la que se encuentra la ciudad de Badajoz por la pandemia de la Covid-19.

En concreto, las actividades afectadas son un taller de ajedrez previsto para este miércoles, día 18; los "Diálogos con Carolina Coronado" del próximo jueves, día 19; el cuentacuentos en inglés "Tell me more" del sábado día 21; y otro taller de ajedrez que estaba planteado para el 25 de noviembre.

Así pues, a través de una nota de prensa, la Biblioteca de Extremadura transmite sus disculpas por las posibles molestias ocasionadas, y apunta que seguirá informando sobre el desarrollo de futuras actividades "en el momento en que las circunstancias permitan su celebración", concluye.