GOLFA se estrena de manera absoluta en el Teatro Galileo de Madrid

GOLFA se estrena este jueves de manera absoluta en el Teatro Galileo de Madrid. Primera Toma y Crémilo producen este proyecto para adultos mayores de 12 años que trata sobre la educación sexual, sobre todo enfocada a la adolescencia, pero en la que se tiene muy en cuenta la intergeneracionalidad y la necesidad de diálogo entre jóvenes y adultos para romper los tabúes en torno a la educación sexual que aún perduran en pleno siglo XXI.

En GOLFA, se unen dos potentes lenguajes, el teatral y audiovisual, a través de la narrativa transmedia. La obra se ha gestado dentro del programa de residencias artísticas (residencia de ensayo) del Teatro Galileo, que apuestan por la dramaturgia española contemporánea y por la creación joven.

La idea original de esta obra nace de su productora, Alicia Álvarez (Primera Toma), que, junto al coproductor Carlos Carbonell (Crémilo), ve necesario dar un impulso a la educación sexual.

Se reivindica un tratamiento normalizado de la sexualidad, que se rompan las barreras que hay entre generaciones al hablar de este tema, y que, además, se regularice y dé una cobertura legal que permita avanzar a la sociedad española.

Alicia Álvarez indica que "con este espectáculo, queremos escuchar a los jóvenes, y colocar en el centro del escenario, sus miedos, inseguridades... y generar debate en las familias, en los institutos, porque algo tan importante no puede seguir siendo misterioso, prohibido, porque quieran o no, hay que hablar de sexo."

José Padilla, reconocido autor y director de teatro, se encarga de la dramaturgia y dirección de esta obra, que cuenta en su reparto con las actrices Ana Varela y María Rivera y los actores Fran Cantos, y Nintón Sánchez.

Los días 14 y 21 de noviembre, tras la función, tendrá lugar una charla con el sexólogo Cristian Gallego, miembro de la Fundación Sexpol. También estará presente, el 15 de noviembre, Efecto Pasillo. El grupo musical, que ha participado en la banda sonora de la obra con el tema Dónde, cuándo y cómo; dará un concierto de media hora.

Temática

Una mañana aparece frente a la puerta de un instituto una pintada que reza 'GOLFA'. Este es el punto de partida de esta obra que lleva a escena la realidad social sobre la educación sexual en la adolescencia.

Un tema que a pesar de los ya extensos años de democracia, campañas de formación y sensibilización realizadas no consigue erradicar lacras vinculadas y sigue siendo tabú en muchos hogares y familias.

¿Por qué no afrontar una comedia que divierta y reconcilie a ado­lescentes y progenitores antes estas carencias? Y, ¿por qué no aprovechar para contar esta historia a través no solo de un escenario si no también mediante plataformas, redes, materiales gráficos...etc.?

De estas cuestiones, unidas al conocimiento de que la sexualidad sigue siendo un gran problema si se aborda desde el desconocimiento y restricciones sociales existentes, nace GOLFA.

Una obra que abor­dará el sexo sin rodeos y señalará lo incómodo que la verdad devuelve para mover a la reflexión. Sexo. Sin tapujos.

La clave de esta pieza teatral está en el espectro de edad que señala: sexo y juventud, o si se quiere, sexo y adolescencia, sexo en una edad atesora­da en la mente adulta como prístina y virginal cuando en realidad muchas veces es torpe, sucia, titubeante y quizás, explícita.

Su director y creador José Padilla tiene claro que "no ha de ser nuestra labor mostrar lo descarnado del acto, tampoco dejar epatado al espectador con crudezas varias que, por muchas sofla­mas que incluyan, se olvidarían al segundo de salir del re­cinto. Nosotros evitaremos eso y esquivaremos el didac­tismo a toda costa. Muy al contrario, compartiremos una experiencia con el público planteándole preguntas".

Otro aspecto importante de esta producción es el perfil de público al que va dirigido, la intergeneracionalidad. El carácter emi­nentemente juvenil es una marca de esta propuesta, pero, por el tema tratado y lo poco que se trata en según qué foros, esta ficción transciende lo meramente juvenil y se amplía hasta lo familiar.

No estamos solo ante una propuesta para ser vista en familia, sino para ser debatida en familia. La salud sexual compete a toda la sociedad y su tabú en el ámbito cotidiano puede acarrear consecuencias desastrosas.

La creación de material para este proyecto, que gira en torno al sexo, la juventud y la familia, nace a raíz de los presupuestos de la narrativa transmedia.

A través de la comunicación transmedia, la palabra se reinventa desde un lugar que implica redefinir la figura de público hasta con­vertirlo en un elemento activo del espectáculo.

En GOLFA, los espectadores serán observadores, pero también incidirán en la propuesta e in­cluso la modificarán. El proceso narrativo es novedoso con respecto a lo que se conoce porque va a estar fraccionado aposta.

Poder acceder a contenidos del es­pectáculo desde, por ejemplo, Twitter o Youtube, y que ambas informaciones se complementen, invitará al espectador a que incida en la historia.

A diferencia de lo establecido en los teatros, que se pide al espectador que apague el móvil, durante la representación, en GOLFA, los móviles y redes sociales como Instagram serán una herramienta fundamental.

En cada función, el público interactuará y dará su opinión a través de ellos. Los resultados serán analizados y comentados al final de la función los días que esté presente el sexólogo de la Fundación Sexpol.

El equipo de la obra sostiene que "es básico para nuestro relato que los sucesos se narren, desde diversos puntos de vista, los de los distintos perso­najes, y que estos se completen cual rompecabezas en el orden y forma que el espectador elija.

El público redefine con su visión la historia que les estamos contando." Esta nueva forma de narración es algo que trasciende lo teatral y lo cinematográfico en la manera de plantear la historia, en el hilo conductor el espectador asume un rol activo, es un puzle en el que todas las piezas encajan para completar la historia y la estrategia que dispongamos será tan importante como el mensaje narrado.

El resultado final de GOLFA que podrá verse en escena es posible gracias a la estrecha colaboración que ha habido con la Fundación Sexpol, que ha aportado especialistas en materia de educación sexual como Cristian Gallego (sexólogo, terapeuta sexual y de pareja, educador sexual- social-infantil y comunicador).

Esta visión profesional y especializada ha sido clave para la escritura de la dramaturgia, actividades complementa­rias y resto de materiales que forman el proyecto.