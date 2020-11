Exposiciones, encuentros y talleres se unen a la programación del Fancinegay Extremadura

Exposiciones fotográficas, encuentros y talleres se unen a la programación del Festival de Cine LGBT de Extremadura, que exhibirá 11 largometrajes nacionales e internacionales y 26 cortometrajes.

Así pues, ahora se unen a la programación las exposiciones de fotografía "Si Hubiesen Existido Dos Evas" y "We Are Beatiful", así como diferentes encuentros y talleres que se realizarán en formato online.

En concreto, la exposición "Si Hubiesen Existido Dos Evas", que podrá verse en Burguillos del Cerro, Zafra y Almendralejo muestra un recorrido que reivindica la imagen como vehículo de expresión de la sexualidad lésbica.

Por otro lado, en We are beatiful" el fotógrafo extremeño Karel Fernández retrata a 13 jóvenes LGBT en una exposición que refleja la diversidad, la valentía y la fuerza de las nuevas generaciones de jóvenes, según informa en una nota de prensa el Festival Fancinegay.

A su vez, el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas tendrá lugar el encuentro "Acompañando las Infancias Trans", donde Aingeru Mayor, autor del libro "Tránsitos. Comprender la transexualidad infantil y juvenil a través de los relatos de madres y padres", charlará con Yakira Férnandez, responsable del Área Trans de Fundación Triángulo Extremadura en un diálogo moderado por Abel Pérez, técnico del servicio plural de atención a personas gais, lesbianas, bisexuales y trans de Fundación Triángulo Extremadura.

Asimismo, el documental "Lesbofobia" de Creación Positiva invita a la reflexión sobre la violencia y discriminaciones que sufren las lesbianas.

Ya el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas se llevará a cabo la proyección on line y un coloquio con las protagonistas que además contará con interpretación de LSE.

También, en el encuentro "Repensando el Cine LGBT en Medio de una Pandemia", que se celebrará el sábado 14 de noviembre a las 12:00 horas, juntará a diferentes especialistas en cine para reflexionar sobre producciones, festivales y creación en el actual contexto.

Entre ellos estarán Nuria Díaz Velarde, responsable del Área de Cine y Audiovisuales en Fundación Extremeña de la Cultura, Mané Tabares, Presidenta de FESCINEX; Alba Muñoz, directora del cortometraje "Now you are a Woman"; David Moragas, director del largometraje "A Stormy Night" y Pau Guillen, Director y coordinador de programación del ZINEGOAK.

Al mismo tiempo, en la sesión "La música como valor y recurso cinematográfico" que se realizará el jueves 12 a las 17:00 horas, y que correrá a cargo de Music Library &SFX, se mostrará de manera didáctica e informativa, lo que puede aportar la música a contenidos audiovisuales y la relación especial que existe entre ellos; enfocando la perspectiva dentro del campo de contenidos audiovisuales LGBT.