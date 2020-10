Carbajo, Garrovillas y Arroyo de la Luz, Premios San Pedro de Alcántara

Ep

Los ayuntamientos de Carbajo, Garrovillas de Alcónetar, Arroyo de la Luz, el Club Mujeres Siglo XXI de Almoharín, la empresa agroturística Setin Rural y el pequeño comercio rural han resultado ganadores de la cuarta edición de los Premios San Pedro de Alcántara.

Son galardones que convoca la Diputación de Cáceres para reconocer a instituciones, personas y entidades que innovan en el mundo rural y contribuyen así a crear oportunidades de empleo, embellecer el entorno como recurso turístico o favorecer la igualdad.



En la categoría a la innovación local en la promoción del desarrollo económico, ha resultado ganador el festival Magusto de Carbajo, una celebración tradicional de origen celta que homenajea la recogida de la castaña.

Se han celebrado 16 ediciones de este festival de música celta y folk y el 31 de octubre está prevista la próxima edición para ayudar al desarrollo del municipio, creación de empleo y asentamiento de familias.

También optaban a este premio Madrigalejo con un proyecto de plantación de árboles frutales y Gata con una cooperativa de resineros para aprovechamiento del bosque.



El Premio a los cuidados estéticos de los pueblos se lo ha llevado el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar por las intervenciones de mantenimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural en la Plaza Mayor o Plaza Porticada, Monumento Histórico-Artístico y en el barrio judío de este municipio.

También optaban al premio Robledillo de Gata por recuperar una fuente tradicional, y el Ayuntamiento de Zarza de Granadilla por el festival 'Crearte', que ha creado murales artísticos en fachadas y algunas esculturas diseminadas por la población.



El proyecto premiado por el impulso de la participación social en el municipio ha sido el del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz por la creación de una plataforma de voluntariado que funcionó durante el confinamiento en el estado de alarma atendiendo a las familias más necesitadas.

En esta categoría, también era finalista la Asociación Creativa Mundo Maestro con el proyecto 'La casa de los maestros' ubicado en Las Hurdes, y el Ayuntamiento de Hervás con el festival de teatro 'Los Conversos', que ha celebrado en julio del año pasado su vigésimo tercera edición.



En cuanto al reconocimiento a las acciones favorecedoras de la igualdad y la relevancia de la mujer en el medio rural, el IV Premio San Pedro de Alcántara ha distinguido la labor del Club Mujeres Siglo XXI de Almoharín por el proyecto 'Mujeres de alas invisibles' que nació hace diez años para convertir a las mujeres como protagonistas de la regeneración económica y social del pueblo.



En esta categoría, también eran finalistas la asociación de lesbianas y mujeres bisexuales y transexuales Extremadura Entiende, la asociación de desarrollo Rurex, y la Federación Extremeña de Personas Sordas (Fexas), por el servicio integral para la mujer sorda.



Y el galardón a la innovación en las empresas rurales ha ido a parar a Setin Rural (Oleosetin), una empresa agroindustrial, creada en 2008, dedicada al cultivo de olivos y elaboración de aceite y otras actividades oleo-turísticas.

También optaban a esta categoría la empresa PHI GAIA, SL por la creación de un centro ecoturístico con un hotel rural bioclimático en Sierra de Gata; e Insegsa, Ingeniería Preventiva, con sede en Trujillo, por el diseño y construcción de material de seguridad para la identificación y aviso de la presencia de ciclistas, tanto en tramos urbanos como interurbanos.



Además, este año se ha otorgado un reconocimiento singular a la labor social desarrollada durante la pandemia que ha recaído en el pequeño comercio rural de los municipios de la provincia que pusieron en funcionamiento un servicio de entrega a domicilio durante el confinamiento para cubrir las necesidades de sus vecinos.

El galardón, diseñado por el artista Jesús Mateos Brea, lo ha recogido Carlos Cáceres de 'El fraile hurdano' en nombre de todos los tenderos cacereños.



GALA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD



Los premios se han dado a conocer esta tarde en una gala que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, amenizada por la música de Swing Ton Ni Song, que se ha celebrado con un aforo reducido a un tercio de la capacidad del auditorio y con todas las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias ante la pandemia.



Al acto ha asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya; la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y el subdelegado del gobierno, José Antonio García, entre otras autoridades.



El presidente en funciones de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, ha sido el encargado de abrir los discursos de estos premios con un mensaje en el que ha destacado el "compromiso y el trabajo" de las instituciones y empresas de la provincia "por el equilibrio y la sostenibilidad de nuestros territorios" y la apuesta por el mundo rural, dos objetivos que comparte también la diputación cacereña.



A este respecto, ha subrayado que "los Premios San Pedro de Alcántara a la innovación local son un reconocimiento al esfuerzo de los municipios, de las empresas y de las personas en pro de la innovación local", añadiendo que las instituciones deben apoyar e impulsar estas iniciativas para "construir la provincia".



El presidente en funciones, a su vez alcalde de Calzadilla, ha hecho hincapié en lo importante que es para los pueblos que se pueda contar con personas emprendedoras que desde instituciones como los ayuntamientos, desde colectivos y entidades sociales -públicas o privadas- o desde las empresas, "aporten su grano de arena para dar una oportunidad al mundo rural".



En su discurso, también ha hecho una reflexión sobre la situación generada por la pandemia que, según ha dicho, "ha acelerado el motor de las transformaciones y ha mostrado la necesidad y la urgencia de priorizar. Debemos aprovechar para dar un giro sin retorno hacia la sostenibilidad. Para mirar de frente a nuestros pueblos. Para dar una verdadera oportunidad al mundo rural".



Para terminar ha tenido un recuerdo para la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, que se encuentra de baja por enfermedad, y de la que ha dicho que "es una persona muy especial" y "el alma" de los Premios San Pedro de Alcántara.

"Ella es un ejemplo de lucha constante por el mundo rural y no podría despedirme sin recordarla. Pronto la tendremos entre nosotros empujando de este gran proyecto que es la provincia de Cáceres", ha concluido.



Por su parte, el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha despedido el acto con una intervención en la que ha felicitado a los galardonados por sus méritos, ya que "han realizado su labor sin buscar recibir un premio", subrayando que estos galardones ponen en valor la "identidad bien entendida".



Respecto a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, Fernández Vara ha indicado que no se puede saber cómo será el futuro, pero en cualquier caso "no podemos olvidar lo que fuimos" las costumbres, las tradiciones y la autenticidad del mundo rural que estará "lleno de oportunidades" cuando todo esto acabe.



Y, ha concluido que "descubriremos que se puede convivir con las nuevas tecnologías y sacar disfrute a las pequeñas cosas de cada día, porque en la recolocación de la cadena de valores que está provocando el Covid, a lo mejor nos pilla en buena posición en la parrilla de salida".