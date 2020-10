Archiveros extremeños piden al SES trasladar historias clínicas al Hospital de la Montaña

La Asociación de Archiveros de Extremadura ha mostrado su "asombro" ante la noticia de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está buscando un espacio para guardar más de 76.000 historias clínicas, y le sugiere que utilice el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres para guardar estos documentos en lugar de trasladar allí el Archivo Histórico Provincial, ubicado en el palacio de Moctezuma, tal y como ha anunciado la Junta de Extremadura.

"Los archivos requieren de espacios exentos y que no compartan instalaciones con otras dependencias (según establece la normativa), pero creemos que tiene más lógica que trasladen al hospital Virgen de la Montaña el archivo de historias clínicas del SES, que compartirá edificio con los centros de salud, que el Archivo Histórico Provincial de Cáceres que no creemos pertinente ni necesario que se traslade allí", asegura la asociación en una nota de prensa.

Y es que según la noticia publicada este martes por un diario extremeño, gran parte de la documentación sanitaria del Área de Salud de Cáceres se encuentra depositada en un polígono industrial de Sevilla, con los consiguientes gastos que ello supone.

A los archiveros extremeños les parece "totalmente inadecuado" que una documentación que debería estar en el Área de Salud que la ha generado para poder ser consultada en cualquier momento, se haya trasladado a otra provincia, "con el riesgo de pérdidas documentales que ello conlleva".

Esta documentación forma parte el Patrimonio Documental de Extremadura según el artículo 4 de la ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio documental de Extremadura, por lo tanto del sistema archivístico de Extremadura regulado también en dicha ley y debe ser gestionada siguiendo esta normativa.

También les parece "vergonzoso" que la Consejería de Sanidad vaya a contratar una empresa externa para la gestión de esa documentación, cuando la Junta de Extremadura "cuenta con archiveros y documentalistas perfectamente cualificados y capacitados para la realización de ese trabajo".

Por todo ello, piden a los responsables públicos que "reflexionen y piensen con lógica y con un poco de sentido común". "No tiene sentido derrochar tantísimo dinero público para trasladar un Archivo Histórico Provincial de Cáceres que se encuentra en unas condiciones idóneas donde está y que no precisa un traslado, cuando ese espacio se puede aprovechar para el traslado del archivo de historias clínicas del SES qué sí precisa trasladarse cuanto antes, por no disponer de un espacio adecuado en estos momentos", apunta la nota.

Por todo ello, la Asociación de Archiveros de Extremadura ha mostrado su disposición a asesorar y proponer líneas de actuación en todo lo referente a los archivos y el patrimonio documental de Extremadura.