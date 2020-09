Anthony Blake llega al Teatro Reina Victoria de Madrid

"Sí" ahonda en el sello personal de Anthony Blake, planteando a los espectadores un nuevo giro de las habilidades ocultas del ser humano como la telepatía, el manejo de la intuición o la sinestesia, a la vez que traslada un mensaje positivo.

"Estamos en un momento oscuro y necesitamos que alguien nos diga que sí hay salida, sí podemos salir adelante; podemos y no nos queda más remedio que salir del momento en el que estamos. Sí es un título positivo. Busco transmitir esa esperanza", explica Anthony Blake.



El espectáculo tiene una duración de hora y media y se articula en cinco escenas, cada una de las cuales termina con un golpe que dejará al publico motivos para la reflexión sobre el poder de los sentidos y la intuición.



"Sí" surge de la adaptación que Anthony Blake ha hecho del espectáculo en el que llevaba meses trabajando y tenía previsto estrenar en mayo. Como ha pasado en todo el mundo, el coronavirus alteró los planes del mentalista y le dio motivos para la reflexión.

Ahora, y a pesar de las limitaciones de aforo y medidas de seguridad, estrena por fin su proyecto, tras llevar a cabo una reestructuración del espectáculo original, tanto en su desarrollo (ha tenido que eliminar el descanso y adaptar sus números a la distancia social y uso de mascarillas) como en su fondo, en la sensación que quiere transmitir: "Busco transmitir esperanza. Sí, se puede. Sí, somos capaces. Sí, tenemos unas habilidades ocultas que, en el momento en que alguien nos diga cómo, podemos conocerlas y nos pueden ayudar".



El estreno de "Sí" es fruto de la "necesidad vital que tengo de subirme a un escenario, de montar un espectáculo" y de "la obligación que tenemos los artistas de poner una sonrisa en la cara del público; quiero que al entrar al teatro la gente se desconecte un poco de la realidad de la pandemia y ofrecer esa palabra de esperanza para seguir adelante. La gente tiene miedo de ir al teatro, claro, pero hay que quitarles ese miedo, y también tiene necesidad de evadirse y entretenerse".



EL ESPECTÁCULO



En la edad media, leer parecía cosa de magos, brujos, endemoniados, poderosos... Hoy nos parece natural leer y escribir, es algo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido enseñando. Nuestra civilización se basa en comunicarnos los unos con los otros.



Recibimos millones de bits de información al día, se calcula que recibimos de 16 a 20 millones de bits al día, y solo procesamos conscientemente entre 15 y 20 bits. ¿A dónde se va el resto de la información?



Nuestro cerebro es una especie de máquina grabadora que va almacenando información. Todas esas informaciones de las que no somos conscientes se suman de una manera absurda y aleatoria. La intuición es una habilidad. "El sexto sentido existe, y es la intuición", asegura Blake.



En el mundo animal, entre los mamíferos las hembras tienen una intuición más desarrollada que los machos, y es porque desde el punto de vista antropológico son las encargadas de la conservación de la especie. El león está sentado con la barriga al sol y la leona está sentada mirando a ver dónde están los cachorros... "Yo siempre dije que mi madre era bruja. Seguro que a todos nos ha pasado llegar a casa, no decir ni una palabra, y nuestra madre solo con vernos llegar nos decía "a ti qué te pasa...".



"Esa habilidad de interpretar la comunicación no verbal es algo que todos tenemos, pero soterrada, no nos han enseñado a usarla. Tenemos más habilidades de las que creemos y, si conociéramos los métodos y los medios para poder utilizarlas estoy seguro de que las utilizaríamos sin aspavientos, sin presumir de ello. Yo no presumo de saber leer y escribir... Dentro de nada el poder comunicarse con otra persona sin hablar no va a ser una presunción, va a ser una realidad en donde dos personas mirándose van a saber lo que están pensando o las intenciones de uno y otro".



Suena a ciencia ficción, comunicarse de cerebro a cerebro, como también sonaban a ciencia ficción los planteamientos de los anteriores espectáculos de Anthony Blake.

Su espectáculo "Lo saben todo de ti" tiene más de 10 años de existencia. Se basaba en la suposición de que nos habían implantado un chip cuando nos inocularon vacunas, y a partir de ahí Anthony Blake llegaba, por ejemplo, a averiguar los números del DNI de un espectador.

"La implantación del chip sonaba a ciencia ficción en los 90, pero hoy en día es una realidad; se ha planteado por ejemplo en programas de vacunación mundial. Hoy se sabe todo de nosotros, dónde hemos estado, lo que hemos comprado, a dónde hemos viajado, lo que hemos comido".



"Habrá un día en que la comunicación cerebro a cerebro la utilice todo el mundo. Será algo común y corriente, una necesidad contra ese control... Se enviarán mensajes mentalmente sin necesidad de un medio material. La comunicación será así. De la misma forma que al comienzo de la civilización la transmisión de mensajes era simplemente oral y de ahí se evolucionó a la escritura, en unos años pasaremos a la transmisión puramente mental. Y en unos siglos no entenderán como podíamos vivir sin ello, como ahora no concebimos vivir sin leer o escribir".



"Por eso, cada noche voy a mostrar cómo hacerlo: cómo enviar y recibir mensajes de una cabeza a otra... Cómo ver a través de los ojos de otros... Cómo manejar la mente de otra persona... Solo es cuestión de un poco de concentración y la mente abierta. Algunas personas tienen más facilidad o están más predispuestas, pero es solo cuestión de entrenamiento. Yo descubriré cada noche solo a unos cuantos, los que cada día considere que están más dispuestos, receptivos quizá, a los que estén más dotados".



TEATRO Y CORONAVIRUS

Sobre la situación que supone la pandemia en el mundo del espectáculo, con las limitaciones de aforo y medidas de seguridad obligatorias, y el riesgo que ello supone para los empresarios, Anthony Blake es tajante: "Hay que echarle valor y empezar a atreverse. No podemos seguir en esta situación, tenemos que encontrar un respiro para todos, detrás de un espectáculo hay muchas familias que dependen de el, y la gente esta esperando que les contemos algo, que suceda algo, necesitamos respirar. Tenemos la responsabilidad de estar ahí, de ser un poco la cara visible de la cultura y del espectáculo para que la gente vuelva a tener un poco de alegría, de esperanza y de ganas de continuar. Si nadie rompe filas, ¿qué vamos a hacer todos, dejarnos caer? ¿Levantar el telón y tener pérdidas?, siempre se corre ese riesgo, con coronavirus y sin coronavirus".

ILUSIONISMO ONLINE



Anthony Blake en Casa fue la propuesta del mentalista para realizar un espectáculo online. Durante una hora y a través de streaming, Blake puso en marcha un show que "retaba" a los espectadores en su casa.

"Fue una experiencia increíble. Observé algo muy curioso. En el teatro la gente tiene reparos a subir al escenario, para ellos es un medio hostil. Cuando subo a alguien al escenario tengo que romper esa inercia a hacer el ridículo o a que se rían de el. La gente es más desconfiada. En mis actuaciones en streaming, como la gente estaba en su casa rodeada de los suyos, se mostró más confiada, menos recelosa de lo que estaba haciendo. No se produjo ese pánico escénico".



La experiencia ha sido tan satisfactoria que se plantea seguir haciendo actuaciones en streamig al menos una vez al mes.



En su opinión, "si algo bueno podemos sacar de toda esta situación es que hemos descubierto cosas como los beneficios del teletrabajo o mantener más contacto con amigos gracias a la tecnología".



MAGIA EN LOS FOGONES

Las dos últimas semanas de septiembre Anthony Blake comenzará los ensayos del espectáculo, cuya gira está planteada, pero en espera de la evolución de la situación del país. Mientras, solo se permite un respiro en la cocina, una de sus aficiones.



"Desde hace cuatro años, cada verano hacemos un concurso familiar. Mi mujer, María Jiménez Latorre, es chef y nos pone a mis hijos y a mi un reto. A lo largo de un mes cada miembro de la familia cocina un día, con unos parámetros impuestos por nuestra juez, por ejemplo, cocina de dieta, o uso obligatorio de ingredientes, número de platos... Me gusta la cocina, no soy ni mucho menos un experto, pero me divierte y no se me da del todo mal".



La profesión de su mujer (crítica y escritora gastronómica, chef, y creadora de su propio catering) le ha llevado incluso a mezclar la magia con los fogones. Ambos han hecho el espectáculo "magias en la cocina".

"María cocina y, en los momentos en los que el proceso se ralentiza para cortar ingredientes o esperar una ebullición, yo realizo números de mentalismo con el público relacionados con la cocina y gastronomía, aportando cultura gastronómica; por ejemplo, relacionar países por su cocina o conocer determinados ingredientes".



Mago, mentalista, ilusionista, comunicador, charlatán... "Estoy enamorado de nuestro idioma y de la riqueza y matices que tiene. Me molesta y da mucha rabia el mal uso que se hace de la palabra. Soy mago porque hago magia, soy mentalista porque uso el poder de la mente, soy ilusionista porque creo ilusiones, ¿charlatán?, pues durante hora y media no dejo de hablar... Vivo del entretenimiento. Soy lo que el público quiera. Busco no dejar indiferente a la gente, entretener, provocar, divertir".



*El día del estreno habrá una "fila 0" para donar fondos a los comedores sociales de Mensajeros de la Paz, que han visto incrementada su demanda debido a la crisis del coronavirus.



Para colaborar en la "fila 0" IBAN ES67 2038 1005 1268 0006 7246.