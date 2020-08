La John Lee Sanders Blues Band actuará en Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

Las noches de Los Conciertos de Pedrilla continúan y este viernes, 14 de agosto, será el turno de la John Lee Sanders Blues Band, que llegará a los jardines del Museo Casa Pedrilla Guayasamín de Cáceres con los sonidos del Dixieland, del blues y del mismísimo Nueva Orleans.



Señalar que este cantante, pianista, compositor, saxofonista, guitarrista y arreglista, que creció en el corazón del Dixieland, entre Tennessee, Mississippi, Alabama y Louisiana.



Actualmente, John Lee toca acompañado por la banda The Blues Messengers, compuesta por Akin Onasanya (batería), Álvaro Fernández 'Dr. Robelto' (bajo), Pablo Hernández (saxo) y Gecko Turner (guitarra y percusión).



La Diputación de Cáceres ha informado en nota de prensa de que, debido a la situación sanitaria, se han emitido invitaciones para poder asistir al evento, limitando el aforo a 350 personas, que deben reservar su entrada.



Los interesados podrán recogerla en papel (2 por persona como máximo) en el mismo museo, en horario de 09,00 a 14,00, desde el martes anterior a cada concierto y hasta el mismo día por la mañana. Para esta modalidad se han reservado 150 entradas.



Además, también se podrán reservar on line, a partir del lunes anterior a cada concierto, desde las 08,00 horas, a través de la web del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres. En este caso, se han reservado 200 entradas.



En cuanto a las medidas sanitarias adoptadas se encuentran que se guardará la distancia reglamentaria para el acceso y se instalará en la entrada un dispensador de gel hidroalchólico desinfectante a disposición del público asistente.



También será obligatorio el uso de las mascarilla durante la permanencia en el recinto, no podrán moverse las sillas del sitio en el que estén ubicadas y las salidas se organizarán de forma escalonada por las dos puertas de acceso al recinto: la principal y la puerta trasera de carga y descarga.