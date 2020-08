Cimarro pide que medidas aplicadas a cultura contra Covid-19 se extiendan a todos sectores

Ep

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha pedido a las autoridades sanitarias que extienda las medidas de seguridad contra el coronavirus aplicadas a la cultura a todos los sectores.



El productor teatral ha señalado que espectáculos culturales como el certamen emeritense, que comenzó sus representaciones hace dos semanas sin que se haya detectado ningún caso de Covid-19, demuestran que las actividades culturales "están funcionando como tienen que funcionar".



En este sentido, ha dicho que este "ejemplo" es el que "tienen que ver las autoridades para que las decisiones que están tomando en determinados lugares puedan ser aflojadas, con la responsabilidad individual, para que esto no se propague".



Para Cimarro, es una "buena noticia" que no se hayan producido contagios, lo que demuestra que se puede trabajar, porque "este país se tiene que poner en funcionamiento", eso sí, siempre de la mano de la "responsabilidad individual".



Además, ha recalcado que este es un mérito de todas las personas que forman parte del certamen, desde el público, al equipo de gestión y a los artistas, así como de los medios de comunicación.



Según Cimarro, "estamos cumpliendo con nuestros papeles", reierando que la cultura se está desarrollando con unas medidas que "no tienen otros sectores". "Apliquemos a todos los sectores las mismas medidas que nos están aplicando a la cultura".

Así, matiza que son unas medidas que considera "excesivas y muy restrictivas", pero que están permitiendo demostrar en el mes que lleva en marcha que la actividad cultural está "funcionando como tiene que funcionar".