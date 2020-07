COADE propone al edificio del Museo Helga Alvear Cáceres para el Premio Mies van der Rohe

Ep.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) ha propuesto al nuevo edificio del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres como candidato español al Premio Mies van der Rohe 2021, o Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, el máximo galardón que se otorga cada dos años a nivel europeo a un inmueble arquitectónico.



La decisión se ha elevado al Consejo Superior de colegios de arquitectos de España que tendrá que elegir el próximo día 16 de julio a las siete finalistas nacionales que optan al galardón. En caso de pasar a la final, este edificio sería el tercero extremeño que opta al premio, después del Palacio de Congresos de Plasencia, que lo hizo en la pasada edicion, y el edificio Promedio de Badajoz, que fue candidato hace tres años.



El decano del Coade, Juan Antonio Ortiz, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el edificio, obra del arquitecto Emilio Tuñón, es "un orgullo" para la arquitectura regional de "calidad" porque no solo se trata de la ampliación de un museo, sino que el inmueble ha sido diseñado para contribuir al desarrollo urbano de la capital cacereña.



Y es que la ampliación del museo ha generado un nuevo contenedor de líneas sencillas que une dos calles, Pizarro y Camino Llano, salvando una fuerte pendiente que se ha resuelto con un jardín exterior con rampas. Este espacio podrá usarse por los ciudadanos para cruzar de una calle a otra, siempre en horario de apertura del centro al tratarse de un lugar privado.



"Este edificio beneficia a la ciudad e integra magníficamente tanto la fachada de la calle Pizarro como el nuevo frente arquitectónico de Camino Llano. No es solo el contenedor de un museo, sino que es un magnífico ejemplo de que la ciudad se construye a través de la arquitectura de calidad", ha asegurado Ortiz.



En el acto de anunciación de la candidatura, el Coade y la Fundación Helga de Alvear han firmado un convenio de adhesión de la entidad a la plataforma digital Agenda Arquitectura para la difusión de las actividades del centro cacereño a nivel nacional entre los profesionales de la arquitectura.



SÍMBOLO DE LA CIUDAD



Por su parte, la directora del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, María Jesús Ávila, ha incidido en que este edificio pretende convertirse en "el símbolo de la nueva ciudad", y ha incidido en la importancia de la colaboración y la adhesión de diversos colectivos profesionales para que se impliquen en el nuevo proyecto que se va a emprender.



Y es que cuando concluyan las obras de ampliación, que han contado con un presupuesto de 10 millones de euros financiados a la mitad por la Junta de Extremadura y la galerista alemana Helga de Alvear que ha donado toda su colección a la región, el centro será un referente del arte contemporáneo que acogerá las 3.000 obras que configuran la colección.



Su inauguración estaba prevista en otoño de este año pero las circunstancias de la crisis sanitaria ha dejado el acto en el aire y no se sabe todavía la fecha para abrir las nuevas puertas del museo. Está previsto que asistan artistas, coleccionistas, directores de otros museos, responsables de las instituciones, etc, llegados de España y de fuera del país, por lo que hasta que no se restablezca una cierta normalidad no se podrá llevar a cabo la inauguración.



De hecho, la directora ha indicado que también habrá que repensar la propia inauguración puesto que no se podrán realizar aglomeraciones de personas y, a lo mejor, se diseñarán pequeños actos en diferentes días para no congregar a la gente en una sola jornada. En cualquier caso, será muy diferente de la inauguración del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, que tuvo lugar hace 10 años cuando unas 3.000 personas pasaron por Cáceres en tres días.



También en la nueva etapa cobrará un especial protagonismo la transformación digital que ya se ha impuesto durante el estado de alarma con la organización online de numerosas actividades como visitas guiadas, talleres o concursos fotográficos promovidos por el centro en las redes.