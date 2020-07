Cine verano sigue en Badajoz con 'Call me by your name', 'First man' o Ready for a player

Incluye con cuatro nuevas películas como son 'Calle me by your name', 'First man', 'Ready for a player' y 'Green book' en la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) y en el embarcadero de la margen derecha del Guadiana.

En concreto, el programa 'El cine de una noche de verano' proyecta en la Rucab el día 8 a las 22,00 horas 'Call me by your name', que cuenta cómo en Italia, en la década de 1980 en medio del esplendor del verano, Elio y Oliver descubren la embriagadora belleza de un deseo naciente que va a alterar sus vidas para siempre.

El día 9 a la misma hora y en el mismo espacio es el turno de 'First man', sobre la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna, centrada en Neil Armstrong (Ryan Gosling) y el periodo comprendido entre los años 1961 y 1969. En ambos casos se requiere reserva previa a través de la web de Fundación CB.

CINE EN EL RÍO

Por su parte y dentro del programa 'Cine en el río', el día 10 a las 22,00 horas se podrá ver en el embarcadero de la margen derecha del Guadiana, donde la entrada es libre respetando las normas de distanciamiento social y seguridad, 'Ready player one', ambientada en el año 2045 y que narra cómo el adolescente Wade Watts es solo una de las millones de personas que se evaden del sombrío mundo real para sumergirse en un mundo utópico virtual donde todo es posible, Oasis.

El día 11 también a la misma hora en el parque del río se proyectará 'Green book', en la que un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962.