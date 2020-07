PSOE-Badajoz valora que se haya retirado exposición 'Desde mi balcón' del Puente de Palmas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha apuntado que el equipo de Gobierno local le ha hecho "caso" al retirar la exposición 'Desde mi balcón' del Puente de Palmas, como solicitó el pasado viernes.

A través de una nota de prensa, el PSOE ha valorado que son cinco los días que han estado expuestas en el Puente de Palmas las 50 fotografías realizadas durante el confinamiento por los vecinos de Badajoz desde que se instalara el pasado miércoles, 24 de junio, y ha recordado que el viernes, día 26, el Grupo Socialista pidió trasladar a otra ubicación dicha exposición que "finalmente" fue retirada este lunes.

Y es que, según recuerdan los socialistas, el pasado viernes alegaron que las imágenes no se veían con nitidez por el fino gramaje de las lonas que pixelaban las fotos, y que esas lonas no podían arrastrarse por el suelo por tener un tamaño mayor con respecto a la barandilla del puente sobre las que se anclaban.

"En definitiva, que la realización de la exposición dejaba mucho que desear", a juicio del Grupo Socialista, para el que "tanto la calidad de la producción como la presentación de la exposición ha sido bastante deficiente" y "pareciera que alguien hubiera promovido el evento sin ninguna sensibilidad cultural", en relación a lo cual desde el PSOE destacan la alta calidad de muchas de las instantáneas presentadas.

DOS DAMNIFICADOS

Del mismo modo, ha sostenido que "hay dos damnificados en esta fallida exposición", por un lado los vecinos que hicieron fotos "y estas fueron seleccionadas que merecen todo el respeto"; y, por otro lado, PHotoEspaña "como referente máximo" en el país en esta disciplina cultural "y cuya imagen ha sido utilizada negligentemente" dado que "su logo estaba por el suelo".

Tras la petición del PSOE el viernes pasado de retirar las fotografías, la exposición "ha ido a peor durante el fin de semana", ante lo cual ha detallado que uno de los murales se desprendió en su totalidad y antes de caer al agua fue recogido y doblado por unos paseantes; o que muchos anclajes se desprendieron y las fotos "revoloteaban constantemente en el aire molestando a quien cruzaba el puente".

Y es que, para el Grupo Socialista, "ha resultado una exposición colectiva frustrante cuyo error ha sido el enclave elegido y que ha dañado la imagen de quien ha promovido la iniciativa, PhotoEspaña", a la vez que ha expuesto que al Ayuntamiento de Badajoz "le han faltado reflejos".

"Ya colocándolas debiera haberse dado cuenta de que el puente no era el mejor enclave, que las lonas no eran el mejor soporte y que el impacto visual de la presentación de las fotografías era un tanto rústico y descuidado", ha planteado, para resaltar que "no se conoce el destino final a 'Desde mi balcón'", pero que ya el mismo viernes los socialistas propusieron el parque de La Legión o el entorno del Parque de Castelar.

Por último, ha subrayado que "lo importante" es que se comunique "cuanto antes" el destino de las fotos, "por respeto a quienes las hicieron", concluye.