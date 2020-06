El Ayuntamiento de Cáceres se reserva derecho a suspender los festivales de otoño

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que el Ayuntamiento cacereño se reserva el derecho a suspender los festivales de otoño según evolucione la situación sanitaria del Covid-19, por lo que aunque algunos promotores ya han solicitado la ocupación de espacios en la parte antigua y en otros recintos de la ciudad, la autorización podrá decaer "en cualquier momento si fuera necesario".



Salaya ha advertido, además, que el Ayuntamiento va a exigir a cualquier programación cultural que se presente que cuente con "buenos planes de seguridad" y que "garanticen que van a poder cumplir con todos los protocolos". En cualquier caso, "todas" las autorizaciones de espacio público que se concedan llevan aparejada una salvedad que reserva el derecho a suspender la autorización.



Y es que aunque algunos festivales como el Irish Fleadh ya han anunciado su cancelación, otros como el Cáceres Blues, el Escenario Amex, Horteralia o Extremúsika, que se llevan a cabo entre octubre y noviembre, se mantienen en el calendario con la intención de celebrarse y han solicitado su autorización.



"Quien programe tiene que saber que nosotros no vamos a entorpecer la programación pero sí a comprobar y garantizar que cumplen todas las medidas de seguridad, y todo el mundo tiene que tener claro que hay un riesgo posible de suspensión si empeora la situación", ha subrayado el regidor a preguntas de los medios tras la presentación de dos conciertos para el mes de julio en el Parque del Príncipe.



El regidor ha recalcado que "no le temblará el pulso" a la hora de suspender las autorizaciones de uso de la vía pública si la realidad sanitaria lo requiere. "Nosotros entendemos que las actuales circunstancias, en ciertas condiciones, permiten la celebración de esos eventos que son muy importantes para la ciudad", ha manifestado Salaya, al tiempo que insiste en que si la situación sanitaria cambia, "pueden suspenderse".



Respecto a todos los eventos culturales que se han suspendido en la ciudad en la primavera como el festival Womad y otras citas musicales, el alcalde ha agradecido que fueron los organizadores los que tomaron la decisión y el Ayuntamiento "no tuvo que rescindir ninguna autorización".



"Yo fui llamando uno a uno a todos los promotores que habían solicitado autorizaciones y la gente fue muy comprensiva y todo el mundo suspendió sin que el Ayuntamiento le tuviese que rescindir el permiso y, aunque estaban preparadas todas las suspensiones, pero todo el mundo entró en razón", ha concluido.