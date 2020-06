Dos programas de cine verano ofrecerán 37 películas al aire libre en la Rucab de Badajoz

Ep.

Dos programas de cine de verano, 'El cine de una noche de verano' y 'Cine en el río', ofrecerán un total de 37 películas al aire libre con entrada gratuita tanto en la Residencia Universitaria de Fundación CB en Badajoz (Rucab) como en la margen derecha del Parque del Río, donde el aforo estará limitado o se deberá usar mascarilla, entre otras medidas con motivo de la pandemia del Covid-19.

En concreto, 'El cine de una noche de verano' presenta 19 películas del 25 de junio al 27 de agosto y que se proyectarán en los aparcamientos de la Rucab con un aforo de unas 150 personas; mientras que 'Cine en el Río' presenta 18 películas que se podrán ver en el embarcadero de la margen derecha del 3 de julio al 29 de agosto con un aforo de unas 600 personas, en ambos casos a las 22,00 horas con entrada gratuita y previa reserva en la web de Fundación CB.

Entre las cintas, se encuentran tanto 'Cura mortal' de la saga 'El corredor del laberinto', Aquaman o Jurassic World más pensadas en el público adolescente, como 'Small foot', 'El parque mágico' o 'Mascotas 2' para los más pequeños, junto a cintas españolas como 'Mi gran noche' o 'Dolor y gloria' y clásicos como 'E.T.' o 'Grease'.

El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, junto al presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, y el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles Carazo, han presentado ambos programas, incluidos dentro de la programación 'Veranos en la Rucab', en una rueda de prensa en el embarcadero del Parque del Río.

En su intervención, Emilio Vázquez ha agradecido la colaboración de Ibercaja y del ayuntamiento en las personas de Planelles y Fragoso a la hora de poner en marcha de esta iniciativa que pretende ayudar a que la gente empiece a vivir en la denominada 'nueva normalidad' y pueda recuperar su estilo de vida con actividades culturales como este cine de verano.

Así, 'Cine en el río' proyectará 18 películas los viernes y sábados de julio y agosto y 'El cine de una noche de verano' 19 los miércoles y jueves de julio y agosto, todo ello "siempre y cuando" se puedan cumplir con las instrucciones recomendadas y "obligadas" por las autoridades sanitarias y ante lo cual Vázquez ha solicitado a los interesados a acudir a estas proyecciones que si quieren ir a las de la Rucab que lo soliciten porque "quizás" tengan más problemas de aforo.

En el caso de las películas en el río, ha apuntillado que si se quiere la gente puede traer sus propias sillas de playa, dado que la pantalla se colocará en el pantanal y se dispondrán sillas en el embarcadero aunque los espectadores también se podrán situar en las laderas, "siempre" cumpliendo medidas como la utilización de mascarillas y la distancia entre personas.

A este respecto, ha reconocido que esta actividad de 'Cine en el río' "sustituye en gran manera" a otra idea consistente en un autocine y que, según ha señalado, han descartado por cuestiones como las relacionadas con el tráfico y la adecuación de los sitios para los automóviles, o que en Estados Unidos es habitual celebrar autocines con coches descapotables, mientras que en Badajoz "no existen un gran número" de este tipo de vehículos y si se pone el aire acondicionado se podría generar un "gran problema de contaminación".

"LOS PEQUEÑOS MOMENTOS DEL DÍA A DÍA"

Por su parte, Fernando Planelles ha puesto en valor que, con la crisis sanitaria, todos han sacado alguna enseñanza y él en particular, entre otras, "disfrutar de los pequeños momentos del día a día de la vida" que antes "a lo mejor no" se valoraba, como poder ir al teatro o al cine, tomar algo con los amigos o darse besos y abrazos aunque esto último todavía no se pueda hacer.

También ha destacado la importancia de "reinventarse" dado que se han aprendido diferentes formas de comunicarse, relacionarse o de trabajar, y que ello permite poder disfrutar de una actividad "tan magnífica" como este cine de verano, por lo que ha agradecido a la fundación y al ayuntamiento la oportunidad de participar en este proyecto con el que pueden mejorar y trabajar por la sociedad.

OCIO PARA UN VERANO "PARTICULAR"

Finalmente ha intervenido Francisco Javier Fragoso, que ha recordado que desde el consistorio se han comprometido a intentar llenar de diferentes actividades y alternativas de ocio de cara a un verano "que va a ser muy particular", como esta semana en la que no se celebra la Feria de San Juan o una época estival en la que muchos pacenses no podrán irse de vacaciones o las reducirán por motivos como los económicos, por lo que en la ciudad habrá "muchísima más gente".

En este sentido y junto a entidades como Fundación CB e Ibercaja, ha continuado, han planteado este programa de cine de verano, aunque en primer lugar pensaron en la posibilidad de un autocine en el que, junto a las dificultades de gestión del tráfico, ha sumado la necesidad de tener los coches encendidos para poder tener aire acondicionado o la reducción de la visibilidad dentro del propio vehículo.

Por el contrario, ha defendido que el cine de verano al aire libre en la Rucab y en el río está dedicado a los jóvenes y a las familias, dado que la mayoría de las películas que se van a proyectar son de temáticas que pueden compartir padres, hijos o adolescentes y se lleva a cabo en espacios abiertos que dan "muchas más posibilidades de disfrutarlo" o de aforo "sin tener la dependencia del vehículo".

Por último, ha planteado que si a este cine de verano se unen las actividades de 'Veranos en la Rucab' o las que la ciudad tradicionalmente organiza como 'Vive la noche' y 'Vive el verano', que este año contarán con diferentes espacios, se podrá tener "un gran abanico de posibilidades para llenar de contenido gratuito para la gente" y "una gran oferta para la ciudad".