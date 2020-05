La ONCE difunde la Romería de la Virgen de Bótoa de Badajoz en su cupón de este lunes

La ONCE quiere celebrar la Romería de la Virgen de Bótoa, a la que tenía previsto dedicar el cupón de este lunes, día 4 de mayo, que finalmente no será sorteado por la situación de estado de alarma por la crisis del Covid-19.



Así pues, a pesar de ello, la ONCE quiere utilizar la imagen ya diseñada del cupón para difundir esta tradición extremeña.



En concreto, la devoción a la Virgen de Bótoa comienza en el siglo XVI, y la Cofradía se funda entre 1344 y 1578. En esta fundación influyeron los franciscanos de la provincia de San Miguel, tal y como recuerda la ONCE en una nota de prensa.



Es en 1751 cuando se fija la fecha de celebración de las fiestas en honor a la Virgen. Hasta el año 1958, era tradicional celebrarlas el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección. Y partir de ese año, la romería se celebra el primer domingo de mayo, por razones meteorológicas.



La Virgen siempre ha estado ligada a la falta o exceso de lluvia y a otros problemas relacionados con las labores agrícolas y ganaderas, por lo que ha sido proclamada como Reina de los Campos de Badajoz. Además, se la designó copatrona de la ciudad, junto a la Virgen de la Soledad.



La Virgen es una imagen de vestir de candelero, con connotaciones de las vírgenes sevillanas, tocada con una pamela de paja blanca con amapolas y margaritas. Y en sus manos lleva un manojo de espigas y amapolas, y un rosario. Tiene una altura de 1,50 metros.



Finalmente, la talla viste traje bordado en oro, y tiene tres mantos, uno de color rojo, otro blanco y uno azul. Es el blanco el que se utiliza en la romería. La romería está declarada de Interés Turístico Nacional desde el año 1965.