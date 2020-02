María Isabel Rodríguez Palop acerca el flamenco a los neófitos a través de un libro

Ep.



La periodista extremeña María Isabel Rodríguez Palop acerca el flamenco a los neófitos en su libro 'Flamenco para dummies', en el que se pueden encontrar 22 clásicos que han marcado una época y 22 artistas actuales, junto a citas flamencas, la importancia de las peñas o trucos y consejos para "sacar más partido a tu inmersión flamenca".



Publicado por Grupo Planeta, el libro permite al lector descubrir los orígenes del flamenco, su historia, sus protagonistas y su geografía, así como su filosofía de vida, junto con las formas y estilos que componen este género musical, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y tan identitario de España a través de sus tres disciplinas, el cante, el baile y el toque.



La autora, acompañada por el flamencólogo Francisco Zambrano y el director del Consorcio López de Ayala, Miguel Murillo, ha presentado esta publicación en un acto en dicho teatro, al que han acudido autoridades como el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo; el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; o la europarlamentaria de Unidas Podemos y hermana de la periodista, María Eugenia Rodríguez Palop.



También han estado presentes artistas flamencos extremeños, entre los que cabe citar a Cristina Hoyos, Jesús Ortega, Alejandro Vegas, Manuel Pajares o Joaquín Muñino, de los cuales los dos últimos han interpretado varios temas antes y después de la comparecencia acompañados en la segunda ocasión por Alejandro Vegas.



Francisco Zambrano, autor también del prólogo, ha definido a esta periodista extremeña especializada en flamenco como una mujer "valiente, dinámica y actual" con la que comparte pasión por este arte y por Extremadura, mientras que sobre el libro ha puesto en valor que presenta un lenguaje sencillo y un diseño informal con toques de humor, y que está dirigido a lectores de todas las edades y niveles de conocimiento del flamenco.



También ha destacado que se lee con mucha facilidad, que cumple los requisitos que pedía la Editorial Planeta y que se podrá encontrar por todo el mundo al contar con el sello 'Dummies', al tiempo que ha reconocido que lo que más le gusta de esta publicación es que "vence" el "complejo de inferioridad" de Extremadura y los extremeños sobre su papel en relación al flamenco frente a Andalucía.



SABER ESCUCHAR EL FLAMENCO



A lo largo de sus 15 capítulos y 250 páginas, ha resaltado Zambrano, se condensan y sintetizan distintos conceptos en torno al flamenco para hacerlo "asequible" y "entendible" al lector, tales como su historia y orígenes, su filosofía o las formas y estilos, sobre lo cual María Isabel Rodríguez Palop ha apuntillado que se puede leer en cualquier momento y que en el mismo ha querido condensar todo aquello que le ha enseñado su padre sobre este arte: "que es saber escuchar".



Sobre este último, Rodríguez Palop ha defendido que es una "forma de vida" y el arte "más generoso y dúctil que hay", dado que influye en todo tipo de músicas o tiene cabida en cualquier disciplina, pese a lo cual "es imposible llegar a él si no aprendemos a escuchar".



De esta manera, ha apuntillado, este libro es "el principio y no va a sentar dogmas", sino que es una forma de inocular "el mejor virus, que es el del flamenco para que, a partir de ahí, el lector tenga esa curiosidad por comprar libros de flamencólogos y críticos flamencos" que saben más que ella, por lo que está dirigido a cualquier persona con interés por el flamenco, tenga o no conocimiento previo sobre el mismo.



Finalmente, ha agradecido al Grupo Planeta su "confianza" en ella y que sea una extremeña la que de a conocer en todo el mundo el flamenco a los neófitos de este arte bajo el sello estadounidense 'Dummies', el cual tiene más de 200 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos y más de 1.600 títulos publicados.