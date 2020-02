Alumnos Conservatorio Almendralejo participarán en taller impartido por Cristina Cubells

Los alumnos del grado elemental del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo conocerán nuevos y diferentes aspectos de la música y el sonido en el taller que impartirá la psicóloga y pedagoga musical Cristina Cubells, el viernes 7 de febrero en el IES Carolina Coronado de la capital de Tierra de Barros.

Así pues, bajo el título 'Itinerantes: Recorrido sonoro', el horario del primer grupo es de 16:00 a 17:30 horas y el del segundo es de 17:30 a 19:00 horas, dentro de esta actividad que forma parte del programa del XI Ciclo de Música Actual que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Además, cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Fundación CB e Ibercaja, según informa la Filarmónica en una nota de prensa.

El taller es un proyecto pedagógico en el que los alumnos y los profesores participantes desarrollarán con Cristina Cubells una creación colectiva a partir de las obras del concierto que la formación procedente de Luxemburgo United Instruments of Lucilin ofrecerá el 11 de febrero en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz, dentro del programa del XI Ciclo de Música Actual de Badajoz.

United Instruments of Lucilin, que fue fundada en 1999 y ha estrenado más de 600 composiciones, interpretará en el concierto de Badajoz dos estrenos absolutos de José Luis Valdivia Arias y Clara Olivares, además de otras obras de Lachenmann, Lenners y Romitelli.

Así, el taller de Cristina Cubells "no pretende un acercamiento teórico-práctico a estas obras del concierto, sino que su objetivo es diseñar una experiencia colectiva a partir de los conceptos y los elementos compositivos que surgen de las obras mismas".

De esta forma, los alumnos del Conservatorio de Almendralejo "se transformarán en agentes activos tanto en el proceso compositivo como interpretativo".

Además, los alumnos diseñarán un "recorrido sonoro" siguiendo un itinerario de sonidos y diversas acciones sonoras distribuidas en un espacio físico y diáfano que se habilitará en el IES Carolina Coronado.

Una vez realizado, se abrirán las puertas del taller al público interesado "para que pueda explorar, conocer y escuchar las composiciones de los alumnos", explica la Filarmónica.

PEDAGOGA Y DIVULGADORA ESPECIALIZADA EN MÚSICA ACTUAL

Cristina Cubells (Barcelona, 1991) es Graduada en Psicología por la Universitat de Barcelona, en Pedagogía Musical por la Escuela Superior de Música de Catalunya y Máster en Teoría y Crítica de la Cultura en la Universidad Carlos III con una Tesis sobre Pedagogía de la Música de Creación Actual, premiada por la Facultad de Humanidades.

Actualmente, Cubells es doctoranda en el Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III con una tesis sobre pedagogías críticas, teatro y música de nueva creación gracias a una beca de Doctorado INPhNIT de La Caixa.

Coordina y dirige proyectos artísticos y educativos de diversas características, es codirectora del Seminario 'Hacia Nuevos Horizontes de Escucha' de la Universidad Carlos III y docente en el 'Laboratorio de Humanidades' dirigido a estudiantes de Bachillerato de los cursos de verano de la Universidad.

Asimismo, es codirectora del proyecto educativo para jóvenes X_ENSEMS del Festival de Música Contemporánea Ensems y pedagoga residente del Ensemble Sonido Extremo, con quienes ha realizado ExtremActual, un proyecto para acercar la música de creación actual a niños y jóvenes a través de talleres formativos y conciertos.

También realiza talleres de creación y experimentación sonora como 'Let the sound be' en el Instituto Internacional Americano de Madrid y coordina actividades pedagógicas de la Orcam (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) como los talleres educativos en el espacio El Águila de Madrid.

En el marco del teatro instrumental y la ópera para público juvenil, ha realizado la adaptación y dirección escénica de 'La Historia de un Soldado' de Stravinsky y 'A la Sombra de Gogol' dentro del Ciclo de Conciertos de la Jorcam en los Teatros del Canal de Madrid.

Actualmente es la directora de escena y dramaturga de 'Struwwelpeter: cuentos crueles al oído', un proyecto de nueva creación que combina la música instrumental en vivo con la electrónica y el teatro, el cual será estrenado dentro del XI Ciclo de Música Actual de Badajoz y en los Teatros del Canal de Madrid en marzo de 2020.