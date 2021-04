Cáceres hará estudio técnico para eliminar progresivamente pavimento de la parte antigua

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves que se haga un estudio técnico para la progresiva eliminación de los rollos que pavimentan la Ciudad Monumental y su sustitución por otro tipo de pavimento más accesible para las personas con movilidad reducida.



La propuesta la ha puesto encima de la mesa el concejal Teófilo Amores y ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos (PSOE, PP, Unidas Podemos y los concejales no adscritos) excepto Ciudadanos que ha votado en contra porque, aunque apoya el fondo de la cuestión, cree que este asunto requiere de un importante trabajo técnico para llevarlo a cabo.



Amores ha argumentado en la defensa de su moción que el pavimento actual del casco histórico, construido a base de rollos, es irregular y transitar por la zona plantea incluso problemas para cualquier persona en pleno uso de sus posibilidades de movilidad, e impide en muchos casos el desplazamiento de las personas que tienen movilidad reducida.



El edil ha reconocido que la modificación de los pavimentos "puede resultar un tema polémico" pero "favorecería la accesibilidad a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones". Así, ha apuntado como una posible solución que se coloque en todas las calles y plazas de la Ciudad Monumental un pavimento como el actualmente existente en la calle de Pintores, de lajas de granito sin desbastar, lo que no desentonaría con las "falsas aceras" que ya tiene todo el recinto histórico.



Amores, que ha recriminado a Ciudadanos que no haya aprobado ni una sola moción que ha presentado el exconcejal de Vox en esta legislatura, ha recordado que los condicionamientos históricos no serían obstáculo para la eliminación de los rollos, por lo que se podrían adoptar otras soluciones que se integren de forma estética y faciliten el desplazamiento de sillas de ruedas o carritos de niños.



Todos los grupos políticos han estado de acuerdo en la necesidad de hacer el casco histórico más accesible, ya que eso contribuiría a mejorar las condiciones de todos los viandantes, no solo de los cacereños sino también de los turistas que visitan la ciudad.



El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha recordado que la sustitución de los rollos en mal estado se realiza con asiduidad para un mantenimiento correcto, pero ha reconocido que el actual pavimento plantea problemas de desplazamiento. Asimismo, ha propuesto que sea el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica quien se encargue de realizar el estudio para impulsar ese cambio de suelo y se busque la mejor solución técnica y económica para llevarlo a cabo.



Precisamente desde el PP, el concejal Víctor Bazo ha recordado el alto coste económico que tendría sustituir todo el pavimento por una especie de granito como el de la Plaza Mayor, ya que el presupuesto para toda la parte antigua se iría a "unos 20 o 30 millones de euros", pero su grupo también ha aprobado la moción al entender que el espíritu de la propuesta es mejorar la accesibilidad en la ciudad.



De hecho, en otro punto de la moción de Teófilo Amores se solicita también que se dé un repaso a todos los pasos de peatones y vados peatonales de toda la ciudad, y se subsanen las anomalías que puedan tener con el objetivo de facilitar la accesibilidad a las personas con dificultad en su movilidad, a pie o con sillas manuales o eléctricas.



Amores ha defendido que, según la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal, aprobada en enero de 2013, algunos pasos de cebra no cumplen la normativa al no estar enrasados, por lo que ha pedido que se actúe sobre el bordillo de los acerados que no se ajusten a la norma y presenten este desnivel que es una dificultad para quienes se desplazan en una silla de ruedas o en un scooter eléctrico.



En este sentido, el también concejal de Fomento, Andrés Licerán, también ha recordado que en la ciudad existen 3.000 pasos de peatones y, actualmente, el 30% está adecuado a la normativa de accesibilidad. Además, se trabaja para "poco a poco" ir adaptando las aceras con el rebaje de los bordillos y ya se ha actuado en varios barrios de la ciudad.