Ayuntamiento Cáceres acudirá a fondos europeos y de Junta para construir pabellón ferias

El Ayuntamiento de Cáceres quiere impulsar la construcción de un pabellón de ferias para la ciudad, por lo que el borrador del Presupuesto para 2021 incluye una partida de 400.000 euros para acondicionar la parcela donde se quiere hacer que, en principio, era una situada en el recinto ferial. Para su construcción, la idea es acudir a ayudas de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europa y también a financiación de la Junta de Extremadura, que es la que ha construido la mayoría de los pabellones feriales de la región.



En cuanto al proyecto concreto, se elegirá uno de los que se diseñaron hace más de diez años años a través de un concurso de ideas, pero no se ha especificado cuál de ellos. De momento, la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano está viendo cuál puede ajustarse a las necesidades de la ciudad, según ha avanzado este miércoles la concejala de Economía, María Ángeles Costa.



Cabe recordar que en la legislatura de Carmen Heras (2007-2011) se convocó un concurso de ideas para proyectar esta infraestructura, al que se presentaron 94 estudios de arquitectura de todo el país. De todos ellos, en marzo de 2010 un jurado eligió por unanimidad el que firmaron los arquitectos madrileños Jacob García González y José Jaraíz Pérez, que presentaron bajo el nombre de 'Alfombra mágica'.



El proyecto proponía un edificio de cristal muy diáfano de 7.700 metros cuadrados, rematado por una cubierta vegetal ondulada a modo de terraza y rodeado de zonas verdes, que iba a estar terminado en 2013 con una inversión de 5,1 millones de euros, pero nunca se llegó a materializar. Antes de iniciar la obra, en todo caso, había que acometer la reordenación prevista del recinto ferial.



Más de diez años después, el Ayuntamiento cacereño quiere impulsar esta infraestructura que "será un revulsivo para el sector", ha dicho Costa, ya que Cáceres solo cuenta actualmente con una feria en el calendario oficial de la Junta de Extremadura (Cáceres de Boda), y esto se debe en parte a que no tiene un pabellón exclusivo para este tipo de certámenes sectoriales, como sí existe en otras localidades de la región.



"Esperamos que con esta nueva instalación esta situación cambie con este espacio que se dotará de contenido y conseguir atraer a empresas a la ciudad", ha incidido la concejala.



BASES DE LAS AYUDAS



Respecto a las ayudas a los sectores más perjudicados por la pandemia (hostelería, comercio y turismo) que ascienden a un total de 3 millones de euros, Costa ha señalado que las bases de la convocatoria estarán listas a final de mes, una vez se apruebe en el Pleno de este jueves la modificación presupuestaria para poner en marcha las ayudas que, entre otras medidas, incluirá cuantías fijas a las empresas concretas de estos tres sectores.



Así, el Pleno municipal aprobará la modificación prespuestaria para poner en marcha estas ayudas, cuyas bases ya están redactadas. Una vez ratificada la modificación presupuestaria debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en 15 días se hará efectiva y no hace falta esperar a la aprobación del Presupuesto para 2021. Cuando también las bases estén aprobadas y publicadas "se empezarán a conceder las ayudas", ha dicho.



Costa, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el presupuesto de su área de actuación, que implica además de Economía también Hacienda, Mercados, Contratación, Comercio, Empresa y Régimen Interior, supera los 20,7 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 600.000 euros respecto al año pasado, por el aumento de las partidas de los organismos autónomos (IMAS, IMJ, IMD y Universidad Popular).



En su comparecencia también ha avanzado que habrá una mejora en el cobro de los tributos porque se va a incorporar a la plataforma de la sede electrónica un sistema para poder hacer autoliquidaciones tributarias, que costará 19.000 euros para que los ciudadanos y empresas que vayan a hacer algún trámite, como una licencia de obra menor por ejemplo, puedan pagar la tasa sin problemas.



Para la animación comercial hay previstos 100.000 euros con el objetivo de poner en marcha campañas para impulsar el comercio local, uno de los grandes perjudicados por la crisis provocada por la pandemia. También se seguirán solicitando las ayudas que para este fin pone encima de la mesa la Junta de Extremadura.



AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO



Por su parte, el concejal de Turismo, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transparencia, Jorge Villar, ha presentado las cuentas de sus áreas que ascienden para 2021 a 1,79 millones de euros.



Según Villar, a través de las reuniones que han mantenido con empresarios del sector turístico, la principal demanda que han pedido a las autoridades municipales y regionales es que estuvieran "cerca de ellos", por lo que "todas las inversiones productivas" se destinarán a ayudar de forma directa a las empresas del sector, con esos 3 millones de euros que se destinarán para la hostelería, las empresas turísticas y el comercio.



También se incidirá en la publicidad y la promoción, tanto a nivel municipal como a través de las redes a las que pertenece Cáceres, como la de Ciudades Patrimonio de la Humanidad o la Red de Juderías, entre otras, para ir adaptando la salida de la crisis. Villar ha recordado que el año pasado la capital cacereña fue la segunda que más visitantes registró de las 15 Patrimonio de la Humanidad. "Esperemos que este año seamos capaces también de resistir", ha subrayado.



En cuanto al desarrollo tecnológico, otras de las áreas competenciales de Villar, ha explicado que la principal inversión que se va a realizar es en equipamiento informático para avanzar en la administración electrónica.



Y en fondos estratégicos, se seguirá trabajando en el plan de ciudades inteligentes y en resolver las "deficiencias" que presentan los edificios del Embarcadero y el Garaje 2.0 de Aldea Lab, sobre todo, en cuestiones de humedades y goteras de la cubierta.



Esta anualidad se redactarán los proyectos que evaluarán esas deficiencias y el año que viene se acometerá la reparación de esos problemas que hay que presupuestar previamente con un estudio de la situación en la que se encuentran estos edificios.