Concluye sin novedades un nuevo dispositivo de búsqueda de Rosalía Cáceres

El nuevo dispositivo de búsqueda de Rosalía Cáceres, la mujer desaparecida hace casi un año en Bohonal de Ibor (Cáceres), desarrollado este martes, día 13, por parte de la Guardia Civil en la zona donde se registró la última llamada telefónica de dicha mujer a su hijo ha concluido sin novedades.



Compuesto por 75 efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres, así como de unidades especiales de otras comandancias, sobre todo del Servicio de Montaña procedentes desde Segovia y Madrid, el dispositivo ha estado integrado también por un perro de búsqueda de personas, y ha incluido igualmente la utilización de drones, con el "objetivo de intentar encontrar algún vestigio, alguna prueba que pueda ayudar a conseguir saber del paradero de Rosalía".



De este modo lo ha explicado en declaraciones a la prensa este martes en la zona del dispositivo el responsable de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Francisco Morcillo, quien ha avanzado que "novedades prácticamente" no hay ninguna en el caso y que en días posteriores se realizará alguna otra "macro-búsqueda" como la desarrollada este martes.



"Novedades prácticamente no tenemos ninguna, únicamente que hoy hemos establecido un nuevo dispositivo de búsqueda, de los muchos que ya llevamos, con un total de 75 efectivos de la Guardia Civil tanto de la Comandancia de Cáceres, de unidades especiales que han venido de otras comandancias sobre todo del Servicio de Montaña que ha venido desde Segovia, desde Madrid, etcétera", ha dicho.



Con ello, el dispositivo de este martes ha estado "incidiendo" en el último punto en el que se cree que se situaba Rosalía Cáceres antes de su desaparición, que es un punto en la zona norte de Bohonal de Ibor a la altura del río Ibor donde dicha mujer mantuvo su "último contacto" vía telefónica con su hijo "entre la 1 y las 2".



El operativo de este martes se ha efectuado a pie por todos los componentes de la Guardia Civil, incluidos integrantes de las unidades de montaña, junto a un perro de búsqueda de personas y la utilización de drones "para poder determinar las zonas y poder intentar localizar alguna prueba, algún vestigio que nos pueda encaminar o redirigir hacia el paradero de Rosalía Cáceres", ha explicado el responsable de Comunicación de la Guardia Civil.



"Hoy hemos mucho más hincapié y hemos andado sobre todo en la zona de triangulación de la última llamada. En esa zona determinada es donde hemos buscado más minuciosamente y más meticulosamente por objeto de intentar encontrar alguna prueba, algún vestigio, algo", ha añadido.



SIN DESCARTAR NINGUNA HIPÓTESIS



Asimismo, Francisco Morcillo ha indicado que casi un año después de la desaparición de Rosalía Cáceres no se descarta "ninguna hipótesis". "A día de hoy barajamos cualquier posibilidad", ha señalado.



Sobre este respecto, ha añadido también que al margen de búsquedas como la desarrollada este martes también se mantienen abiertas unas líneas de investigación que llevan las unidades de Policía Judicial, e investigadores especializados que "llevan otras líneas de investigación al margen de ésta".



Al mismo tiempo, a preguntas de los medios sobre la posibilidad de que la mujer hubiera salido a andar el día de su desaparición, el responsable de Comunicación de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres se ha limitado a indicar que, según se tiene conocimiento "sobre todo" por parte de la familia, Rosalía Cáceres "salía prácticamente a diario a andar" y que se cree que "ese día prácticamente utilizó las mismas rutas que utilizaba a diario".



Finalmente, Francisco Morcillo ha incidido en que aparte de los dispositivos de búsqueda que se realizan en días concretos como el de hoy, la Guardia Civil también realiza búsqueda de Rosalía Cáceres tanto a través del Servicio de Protección de la Naturaleza como por las unidades de seguridad ciudadana en días alternos.



"O sea, que no sólo se busca a Rosalía cuando se establecen estos dispositivos (como el de este martes)... Lo que pasa es que cuando se establecen estos dispositivos lo hacemos más notorio y queremos que la sociedad sepa que continuamos con las búsqueda de Rosalía", ha apuntado.