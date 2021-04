Ayuntamiento Cáceres pide a ciudadanía que acuda al cribado masivo para detectar contagios

Ep.



La alcaldesa en funciones de Cáceres, María José Pulido, ha pedido a la ciudadanía que acuda al cribado masivo que está realizando el Servicio Extremeño de Salud (SES) en la ciudad porque, aunque los datos de contagios por coronavirus están estabilizados, sí se aprecia una tendencia al alza tras la Semana Santa.



Así, según los últimos datos la incidencia acumulada en la capital cacereña a los últimos 14 días se sitúa en 104 casos y a los siete días es de 54 casos. De ahí la importancia de que se hayan retomado los cribados masivos para detectar asintomáticos y poder parar la transmisión de los contagios por coronavirus.



"Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia para que acuda a realizar los cribados (...) y tenemos que insistir en ese mensaje de ánimo a la ciudadanía para que se acerque porque, tradicionalmente, hemos ido y tenemos que seguir yendo", ha señalado Pulido al ser preguntada por este asunto tras la presentación del columbario que se va a construir en el Santuario de la Virgen de la Montaña.



Pulido ha insistido también en la necesidad de seguir respetando todas las normas de uso de la mascarilla, aforos y distancia social para que no se propaguen los contagios en la ciudad.



Cabe recordar que el SES está realizando esta semana, hasta el viernes, cribados de pruebas diagnósticas de Covid en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña. Los horarios de las pruebas es de 15,30 a 20,00 horas y no es necesaria cita previa pero sí es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria del SES.



Puede realizarse las pruebas cualquier persona que no tenga síntomas de padecer Covid. No deben acudir personas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho ni casos confirmados, ya que estos serán atendidos por el sistema habitual de seguimiento sanitario de contagios.