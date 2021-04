Industria deniega permiso investigación ‘Valdeflórez’ por "ser contrario" al PGM Cáceres

Rd./Ep.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha denegado el permiso de investigación denominado 'Valdeflórez', por considerar que las actividades de investigación que se pretendían llevar a cabo en las dos cuadrículas mineras que abarca este permiso consisten esencialmente en sondeos mecánicos y calicatas que "están expresamente prohibidas" por el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres, al realizarse en suelos no urbanizables protegidos con limitación de usos.

Así pues, "dado que esta especial protección impide la realización de actividades extractivas" tal y como las considera el Ayuntamiento cacereño, la Junta de Extremadura atiende las alegaciones municipales presentadas y resuelve que "no puede otorgar un permiso de investigación que no va a poder cumplir con la finalidad que le encomienda la Ley de Minas, que no es otra que determinar fehacientemente la existencia de recursos minerales".

En este sentido, tal y como ha expresado la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en su comparecencia de este jueves en la Asamblea de Extremadura, “no se puede otorgar un permiso de investigación que consiste básicamente en hacer calicatas y sondeos cuando en el terreno afectado está prohibido hacerlos, como explícitamente establecen los informes técnicos del Ayuntamiento".

"Hacer lo contrario, sería, a todas luces, ilógico e irregular”, ha aseverado la titular extremeña de Transición Ecológica, quien considera que los sondeos suponen "un componente determinante" de la naturaleza de los permisos de investigación y conllevan la necesaria alteración del suelo sobre el que se practican y son “altamente impactantes”, como los definen los informes técnicos del Ayuntamiento cacereño.

Al mismo tiempo, como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en una reciente sentencia, un permiso de investigación sin sondeos "pierde su identidad, ya que los mismos son consustanciales en su naturaleza".

Por todo ello, según informa la Junta en una nota de prensa, esta resolución "es concordante" con el Plan General Municipal de Cáceres, con la doctrina del TSJEx y "mantiene la unidad de criterio" con el permiso de investigación ya otorgado “Ampliación a Valdeflórez”.

LA CONSEJERA ABOGA POR "ARMONIZAR" INTERESES

A este respecto, la consejera ha abogado por "armonizar", por un lado, los intereses mineros con el resto de intereses generales y, por otro, las competencias autonómicas con las locales.

Así, y aunque esta resolución "es relevante", el procedimiento sobre estos derechos mineros "está lejos de concluir de acuerdo con la normativa vigente", admite el Ejecutivo regional.

Por tanto, el expediente administrativo sigue su curso, abriéndose ahora un plazo para presentar recursos de alzada y, posteriormente, cabe recurso ante la justicia.

No obstante, la Junta de Extremadura asegura que "ha cumplido con su responsabilidad y ha resuelto este procedimiento administrativo con base en fundamentos y criterios legales y técnicos acreditados por la legislación y la jurisprudencia existentes".

A colación de esto último, avanza que en la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad "no se van a cerrar expedientes de manera discrecional y se va a seguir trabajando para ofrecer certezas legales a todas las partes afectadas", ha sentenciado.

PP PIDE DESPEJAR LAS DUDAS SOBRE EL PROYECTO

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Bibiano Serrano, en la defensa de la solicitud de comparecencia, ha lamentado el "circo mediático" que hay en torno al proyecto minero de litio en Cáceres y ha demandado a la Junta que despeje las dudas sobre el mismo.

Así, ha recalcado que la ciudadanía de Cáceres no quiere que se lleve a cabo este proyecto y no se puede quedar "ni una sola duda" al respecto, ha dicho, además de lamentar que haya tres tipos de opiniones dentro del PSOE.

En esta línea, Serrano ha lamentado que el proyecto de la mina en Cáceres "sigue vivo" porque, tanto la consejera como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lo quieren, a quienes han acusado de tener un "océano de contradicciones", además de demandar conocer si hay algún "pacto secreto" con el Gobierno de España y considerar que la fábrica de baterías de litio es la anunciada para Cataluña y no la de Extremadura.

UNIDAS POR EXTREMADURA PIDE QUE SE DÉ "CARPETAZO"

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el proyecto de mina en Cáceres sea un "esperpento" y un "despropósito" y ha considerado que hasta que no se dé "carpetazo total" al mismo le parecería bien que García compareciera en todos los plenos.

En su intervención, De Miguel ha preguntado por en qué ley se basa la Junta para conceder todos los permisos de investigación que se piden en la región, además de preguntar por el encargado en la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de decidir qué permisos mineros caducados se sacan a concurso y cuáles no.

Además, ha coincidido con Serrano en que la "fábrica seria" de baterías de litio no es la de Extremadura y ha recalcado que si no es por las plataformas ciudadanas la Junta "hubiera regalado" la región y habría minas a cielo abierto que no traerían "ningún futuro de provecho" para esta tierra.

Cs DICE QUE EL PROYECTO EN CÁCERES PUEDE TRAER RIQUEZA

En el turno de Ciudadanos, el diputado Joaquín Prieto ha dicho que el proyecto de la mina en Cáceres puede traer riqueza y prosperidad a la región y que el rechazo al mismo no está basado en ningún "estudio sólido".

Así, ha considerado que las críticas, también de los grupos políticos, al mismo representan una "auténtica campaña destructiva para ahuyentar" inversiones en Extremadura y ha lamentado que se prefiera "meter el dedo en la yaga para aprovechar supuestas divisiones de posturas para intentar condicionar al Ejecutivo extremeño".

De esta forma, ha dicho que es una "gran mentira forzada por un puñado de acomodados" que los ciudadanos de la región no quieran prosperidad y trabajo, además de considerar que el rechazo político al proyecto atiende a opiniones y discursos "no fundamentados" y es un "atentado contra la seguridad jurídica" de las empresas.

PSOE DEFIENDE QUE LAS INSTITUCIONES NO DEBEN TENER OPINIÓN

Finalmente, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha remarcado que las instituciones no deben tener opinión y solo deben tener leyes que cumplir, además de criticar la "vergonzosa" utilización que "algunos hacen" del tema de la mina en Cáceres.

Al mismo tiempo, ha recalcado que a día de hoy no hay presentada en la Junta ninguna solicitud de explotación minera en Cáceres, ya que autorizar a investigar no es autorizar a extraer mineral alguno, ha precisado, por lo que ha dicho que basta ya "con intentar engañar".

Asimismo, y llegado el caso, ha dicho que si hubiera alguna solicitud de permiso de explotación "siempre" tendría una resolución desfavorable al ser la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que es vinculante, incompatible urbanísticamente con el PGM de Cáceres, por lo que la decisión final sobre la viabilidad de los proyectos corresponde a la ciudad, que deberá modificar el PGM para poner en marcha una actividad minera.