Gil Rosiña: "Si yo fuera alcaldesa de Cáceres haría lo mismo que Luis Salaya"

Ep.



La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado su "absoluto respeto y admiración por la determinación del alcalde de Cáceres", Luis Salaya, que ha anunciado que si el proyecto de mina de litio en la Sierra de la Mosca cacereña sale adelante presentará su dimisión como regidor.



"Si yo fuera alcaldesa de Cáceres probablemente haría lo mismo que Luis, que es defender a sus vecinos, a su ciudad y plantearse honestamente, con sinceridad, ante un tema que tiene muy preocupados a muchos cacereños", ha dicho la portavoz. "Yo haría lo mismo: defender a sus vecinos y tener una determinación absoluta sobre un proyecto que no quiere para su ciudad", ha recalcado Gil Rosiña, que ha explicado que, respecto a este tema, el Gobierno autonómico "está haciendo lo que tiene que hacer".



Según ha señalado, la Junta de Extremadura está haciendo lo que como Gobierno regional "puede hacer", que es defender que lo que resulte del proyecto "será compatible con el Plan General Municipal de Cáceres", tal y como ya ha manifestado el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, tras el Pleno de la Asamblea celebrado la semana pasada.



"Ahí no cabe interpretación alguna y es tan sencillo como eso", ha subrayado la portavoz al ser preguntada por este asunto en una rueda de prensa este martes en Cáceres donde ha firmado un convenio con el Ayuntamiento para la gestión conjunta del Espacio para la Creación Joven (ECJ).



Gil Rosiña ha insistido en mostrar "respeto" al alcalde cacereño desde la "cercanía" que tiene hacía Luis Salaya, ya que ambos son coetáneos y han crecido políticamente juntos dentro del PSOE, tal y como ha recordado la portavoz y también consejera de Igualdad del Ejecutivo extremeño.



REUNIÓN CON LA PLATAFORMA SALVEMOS LA MONTAÑA



Sobre la reunión que el presidente de la Junta tendrá este miércoles a las 10,15 horas con la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, la portavoz ha defendido a Guillermo Fernández Vara porque "es un presidente que escucha".



No obstante, aunque después no se llegue a acuerdos sobre el tema que se va a plantear, ha insistido en que "la puerta de la plaza del Rastro está abierta para todos los ciudadanos de Extremadura" y "no es la primera vez que el presidente se va a sentar con una plataforma o con unos ciudadanos que se organizan y con un tema sobre el que hay una gran contestación social, como el caso del proyecto de la mina de Valdeflores".



Al ser preguntada por el motivo por el que el presidente extremeño ha tardado tanto en conceder una reunión a la plataforma, que ha organizado una marcha a pie desde Cáceres hasta Mérida para pedir, por quinta vez, que les concediera una audiencia, Gil Rosiña ha insistido en que "hay que mirar al futuro y a la reunión de mañana".



"Como portavoz del Gobierno regional no voy a contribuir con algunos desacuerdos o molestias que hayamos tenido de aquí para atrás porque somos un gobierno que queremos entendernos con los ciudadanos, y la mejor manera de entenderse con los ciudadanos es escucharlos y hablar", ha zanjado, al tiempo que ha mostrado su "respeto" por las organizaciones ciudadanas en torno a proyectos que "es lógico" que tengan una contestación social.



La portavoz ha recalcado que la Junta de Extremadura tiene que situarse en el "papel institucional que le corresponde" por lo que ha insistido que, aunque la plataforma salga de esa reunión "disconforme", lo importante es que se va a producir ese encuentro con una audiencia "oficial" que formará parte de la agenda pública del presidente.



CAPACIDAD DE DIÁLOGO



Respecto a este asunto, Salaya ha señalado que de esa reunión de la plataforma con el presidente espera "lo lógico" de una persona (Vara) "que ha demostrado su capacidad de diálogo y flexibilidad" y de una plataforma compuesta con gente "con mucho sentido común y también con capacidad de diálogo".



"Creo que mantendrán una reunión en la que podrán ponerse más o menos de acuerdo en las cuestiones que se traten, y en la que van a poder aclararse muchas cosas sobre las posiciones de cada uno", ha asegurado el regidor cacereño.



Salaya asistirá a ese encuentro porque el presidente regional se lo ha pedido y la plataforma también "considera positivo" que el alcalde cacereño esté presente en la reunión. "Creo que irá bien y haremos avances", ha concluido.