El cribado masivo de Cáceres arroja cinco positivos de 1.331 pruebas realizadas

El cribado masivo que se ha realizado en Cáceres durante los últimos cinco días, desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de marzo, ha arrojado un total de cinco casos positivos por coronavirus del total de 1.331 pruebas realizadas en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña, y en el barrio de Aldea Moret.



Así, el miércoles 17 de marzo se realizaron un total de 262 pruebas PCR y no se detectó ningún caso positivo. En la jornada del jueves 18 tampoco hubo positivos por coronavirus en las 274 pruebas que se realizaron en el PAC de Virgen de la Montaña. Además, ese día también se llevaron a cabo 85 pruebas a vecinos del barrio de Aldea Moret donde se había detectado un incremento de casos y no se registraron positivos tampoco, según los datos facilitados por el SES.



Ya el viernes 19, se realizaron 211 pruebas con el resultado de dos positivos, mientras que el sábado 20 también hubo otro positivo por coronavirus en los 237 análisis que se practicaron. Este domingo, día 21, se efectuaron 262 pruebas que han arrojado un resultado de 2 positivos, según ha informado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, en una rueda de prensa.



Licerán ha indicado que, aunque el porcentaje de positivos del cribado, ha sido bajo es "muy importante" detectar a tiempo los contagios para detener la transmisión, por lo que ha animado a la ciudadanía a que acuda a esos cribados para controlar la pandemia.



Cabe recordar que durante esos cinco días, y según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), se han notificado en la ciudad un total de 30 nuevos casos en todas las pruebas realizadas, incluidas las personas que presentaban síntomas o que han sido contactos estrechos con positivos, ya que estas personas siguen siendo atendidas por otra vía y los cribados solo son para detectar asintomáticos.



En cuanto a la incidencia acumulada en la capital cacereña, a fecha de este lunes, se sitúa ya en 111 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y de 58 casos a los siete días, por lo que la situación epidemiológica, tanto en la ciudad como en el Área de Salud, "se ha estabilizado" y se prevé que el crecimiento en el número de contagios no sea tan rápido como en la tercera ola.



"Seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia porque los irresponsables son los que están llevando a esta situación y, aunque la gran mayoría de la ciudad está cumpliendo, seguiremos vigilando que se cumplan todas las normas", ha indicado Licerán.



Para controlar la situación, sobre todo de cara a las jornadas festivas del pasado puente de San José y de Semana Santa la próxima semana, se han organizado estos cribados que se realizan en dos tandas. La primera ha sido ya del 17 al 21 de marzo con el resultado anteriormente citado, y la próxima será el 25 y 26 de marzo (jueves y viernes) en horario de 15,30 a 20,00 horas; el 29, 30 y 31 de marzo (de lunes a miércoles) en el mismo horario, y el 1, 2, 3 y 4 de abril (de Jueves Santo a Domingo de Resurrección) de 9,00 a 14,00 horas.



Las pruebas se realizan en el PAC del Virgen de la Montaña y a ellas deben acudir personas que no presenten síntomas y tampoco pueden ir las que están en aislamiento por contacto con algún positivo, ya que estas personas son atendidas por los cauces sanitarios habituales.