Un centenar de feriantes protesta en Cáceres por falta actividad desde hace más de un año

Ep.



Un centenar de feriantes ha participado este lunes en Cáceres en una marcha que se ha desarrollado por el centro de la ciudad para protestar por la falta de actividad en el sector desde que se decretó la pandemia hace un año, lo que ha provocado que muchas familias lleven todo ese tiempo sin generar ingresos.



La marcha ha partido a las 12,30 horas del Paseo de Cánovas hasta la Plaza Mayor, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan unas 2.000 familias en Extremadura que viven de este sector de las atracciones, aparte de los circos y otros artistas relacionados con las ferias.



La participación se ha limitado a cien personas debido a la situación de la pandemia y para poder asegurar el cumplimiento de las normas Covid, según ha explicado uno de los participantes en la marcha, Christofer Prieto, que ha incidido en que "hay mucha rabia" en el sector que lleva 18 meses parados, ya que la temporada de ferias concluyó unos meses antes de decretarse la pandemia.



"Estamos parados completamente sin ingresar ni un tipo de beneficio en nuestras casas pero con todos los gastos que tiene que pagar cualquier familia", se ha lamentado Prieto, que añade que lo único que quieren "es trabajar" porque "las ferias son seguras" y "se pueden adaptar a cualquier situación".



En el caso de Prieto, que cuenta con una empresa de unos 40 trabajadores, ha recordado que además de no poder trabajar hay que seguir manteniendo los equipos para que no se estropeen y, en su caso, están almacenados en una nave que hay que pagar, así como al personal que se ocupa del mantenimiento, unos 8, ya que los otros 32 están en ERTE.



Así, ha insistido en que es factible que, por ejemplo, una noria pueda funcionar con restricciones de aforo, o que se monten parques de instalaciones "haciendo una feria segura", ya que encima la actividad se desarrolla al aire libre, por lo que la posibilidad de contagios es menor que, por ejemplo, en un centro comercial cerrado que sí está abierto.



"Damos muchas garantías de seguridad y no entendemos por qué a nuestro sector se nos limita tanto la actividad", ha indicado en declaraciones a los medios.



En cuanto a la posibilidad de que se puedan celebrar las Ferias de San Fernando en Cáceres, Prieto ha señalado que se están manteniendo reuniones con el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura que están siendo "bastante fructíferas" pero todavía quedan muchas negociaciones encima de la mesa.



De momento, la semana que viene hay prevista una mesa de trabajo con la Junta de Extremadura y con el Ayuntamiento de Cáceres también hay pendientes encuentros "para ver de qué manera se le puede dar forma a la feria", ha concluido.