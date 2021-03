El Ayuntamiento de Cáceres inicia el expediente para la nueva contrata de limpieza

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado en la sesión de este jueves la incoación del expediente de contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, con lo que se ponen en marcha los plazos administrativos para la nueva adjudicación de este contrato, uno de los más importantes a nivel económico, ya que supone un desembolso de más de 8 millones de euros al año. La anterior concesión se realizó por 15 años, por lo que el montante total alcanza los 123 millones de euros.

El expediente ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos políticos (PSOE, PP y Ciudadanos) y los tres concejales no adscritos (Francisco Alcántara, Mar Díaz y Teófilo Amores), y los votos en contra de los tres ediles de Unidas Podemos, que han defendido que se realice un estudio económico de viabilidad para la posible remunicipalización de este servicio y que, si es viable, pase a ser gestionado por el Ayuntamiento en lugar de por una empresa privada.

En la actualidad es la empresa cacereña Conyser la que presta este servicio desde 2016 y ya ha anunciado su intención de volver a concurrir. Tras el inicio del expediente ahora tiene que haber un periodo de exposición pública para la presentación de posibles alegaciones a los pliegos del concurso, y después las empresas podrán presentar ofertas, que deberán ser estudiadas para su adjudicación y posterior puesta en marcha del servicio, por lo que el trámite se prolongará varios meses todavía.

Este punto del orden del día ha obtenido 22 votos a favor y tres en contra procedentes de las filas de Unidas Podemos, desde donde el concejal Ildefonso Calvo ha defendido que "no está justificada la externalización del servicio" y ha pedido que se haga un estudio económico para conocer la viabilidad de la posible municipalización.

Calvo ha recordado que su grupo está solicitando, desde el inicio de la pasada legislatura, un estudio para saber si es viable que los servicios públicos se puedan remunicipalizar según vayan cumpliendo el tiempo de adjudicación. "Sin pretende imponer nuestros principios ideológicos queremos saber cómo servir mejor a los intereses de la ciudadanía antes de tomar una decisión", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que hay que acreditar cuál es la mejor fórmula para prestar los servicios públicos.

En su intervención, ha recordado que ciudades de igual tamaño y población que Cáceres como Lorca (Murcia), Valladolid, León, Rivas o Alcorcón en Madrid, y otras muchas, han remunicipalizado el servicio después de estudios previos. Por ello, Calvo cree que el hecho de que no se haya realizado este estudio de costes en la capital cacereña "no es un problema de tiempo, sino de voluntad del equipo de gobierno y/o de los técnicos implicados", ha apostillado, ya que desde 2006 "ha dado tiempo a realizar este informe".

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Andrés Licerán, ha incidido en que la externalización del servicio "está justificada" por la importancia de que este concurso y por las "dificultades legales y económicas" que supondría para las arcas municipales la incorporación de 200 trabajadores municipales para desarrollar este servicio "debidamente".

Además, ha recordado que de todas las capitales de provincia del país, la mayoría tienen el servicio de limpieza viaria y recogida de basura con una gestión privada, incluidas Barcelona y Cádiz.

Mientras, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha reprochado el "doble discurso" del PSOE que cuando estaba en la oposición pedía la remunicipalización pero cuando está en el gobierno acude a la externalización. También ha criticado el retraso en la incoación del expediente que cumple en junio, por lo que ha pedido celeridad para tramitar el expediente y poder adjudicarlo "en el menor tiempo posible".

Desde las filas de Ciudadanos (Cs), la portavoz Raquel Preciados, ha manifestado que no está de acuerdo con la remunicipalización de este servicio porque el servicio "es más ágil y de mayor calidad" si lo desarrolla una empresa externa. Los concejales no adscritos también han apoyado la incoación del expediente al entender que el Ayuntamiento de Cáceres no tiene capacidad en recursos humanos y técnicos para prestar este servicio.

PLANTILLA DEL IMAS

El Pleno, que se ha celebrado de nuevo de forma presencial y en el que se ha guardado un minuto de silencio al comenzar, ha aprobado también, también ha aprobado la modificación de la plantilla de personal para la inclusión de ocho plazas de trabajador/a social en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).

El PP ha votado en contra, Ciudadanos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz se han abstenido y el resto de la Corporación (PSOE, Unidas Podemos y Teófilo Amores) ha votado a favor. Este punto ha sido criticado por el PP al entender que no existe crédito para contratar a este personal y por eso se ha incluido en el Presupuesto municipal la ampliación de la plantilla. Asimismo, ha reprochado el retraso que sufre el Presupuesto municipal que, a fecha de hoy, no está aprobado todavía.

El concejal 'popular' Domingo Expósito ha defendido que su grupo está a favor de la contratación de estos trabajadores sociales pero ha insistido en que lo que se está aprobando es "un compromiso" de que se quiere contratar a ese personal.

El portavoz del equipo de Gobierno ha incidido en que este procedimiento es "legal" y viene avalado por la Secretaría General del Ayuntamiento, mientras ha acusado al PP de querer "embarrar una gran noticia para la ciudad". "Como el PP no fue capaz de aumentar la plantilla del IMAS en ocho años ahora vienen a intentar embarrar algo que este equipo de Gobierno ha conseguido porque sí creemos, de verdad, en los servicios sociales", ha subrayado el portavoz.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, el Pleno ha rechazado este jueves el recurso que había presentado Canal de Isabel II sobre el expediente que se le había abierto por los diferentes incumplimientos que la concesionaria del ciclo integral del agua tiene con el Ayuntamiento de la ciudad.

Una vez desistido este recurso, continúa el procedimiento normal para la sanción, que se estipula por encima de los 100.000 euros, por haber incumplido algunas cláusulas del contrato en materia de número de trabajadores, vehículos a disposición del servicio y otras cuestiones laborales.

Asimismo se ha desestimado un recurso de reposición presentado por una comunidad de vecinos situada en el número 11 de la antigua avenida Primo de Rivera que pedía que se revocase el acuerdo del Pleno de 15 de octubre de 2020, por el que se acordó el cambio de denominación de la citada calle por el de avenida Clara Campoamor.