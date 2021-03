Alcalde Coria pide a Vara que defienda ante Gobierno proyecto recuperación río Alagón

El alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, ha instado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que defienda ante el Gobierno central el proyecto del Río Alagón a su paso por dicha localidad cacereña.

Ha defendido, así, que se trata de un proyecto "muy importante" para Coria, ya que el mismo representa "uno de los mayores símbolos de la localidad y una de las mejores zonas de esparcimiento, además de ser un recurso natural muy importante y un recurso turístico, económico, de desarrollo y empleo y fijación de la población al territorio".

Además, Ballesteros ha recordado que, "en período de lluvias, el río genera muchos problemas de desbordamiento debido al mal estado del cauce y al poco mantenimiento que tiene el río", algo que según ha recordado el consistorio ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y por lo que se evidencia que la zona "necesita una reforma integral muy importante".

El alcalde ha pedido así a Fernández Vara que el proyecto en cuestión sea "defendido" y dotado económicamente "para defender el desarrollo y un gran proyecto para Coria y su comarca".

Según el primer edil, "no hay ninguna excusa para no hacerlo, es algo que hemos demandado siempre desde esta corporación municipal y algo que han demandado los ciudadanos durante años, y es un recurso natural, económico, turístico, social, de empleabilidad y de fijación de población al territorio, muy importante para Coria y su comarca, por tanto, hay dinero, el proyecto está redactado y lo que necesitamos es que el Presidente de la Junta de Extremadura lo defienda ya que no nos dejan a los ayuntamientos".