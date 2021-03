JJarandilla de la Vera contará con un parque de bomberos a principios del próximo año

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha visitado las obras del nuevo parque de bomberos que la institución provincial está construyendo en Jarandilla de la Vera.

El responsable de la institución provincial ha matizado que, con este nuevo parque, se reducirá el tiempo de respuesta en la intervención de extinción de incendios u otros servicios en toda la comarca de la Vera, por lo que "se mejorará notablemente la seguridad en toda la zona nororiental de la provincia".



En estos momentos, la comarca tiene una demora próxima a las dos horas de respuesta desde los parques de bomberos más cercanos como son los de Plasencia y Navalmoral de la Mata.



Carlos Carlos ha estado acompañado por el diputado de Infraestructuras Territoriales, L. Fernando García Nicolás, y del diputado de Personal, Sepei y Parque Móvil, Tomás Sánchez, así como por el alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo.



El alcalde ha manifestado su satisfacción por una obra que "no solo es positiva para Jarandilla, sino que lo es para toda la comarca", y ha tenido un emotivo recuerdo para la que fuera presidenta de la Diputación, Rosario Cordero.



Así, ha señalado que "me reuní con ella para exponerle las necesidades y desde el minuto cero creyó en este proyecto, y debemos recordarla en estos momentos, porque es una pena que no lo vea ya realizado", resaltando la importancia de los 24 trabajadores con que contará el centro.



En el recorrido, han estado también presentes el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Jarandilla, Pablo Miguel López, y el diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina.



CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA



La obra fue adjudicada a la empresa SENPA SA a finales del pasado año por un importe de 2.129.600 euros y el plazo de ejecución está fijado en 12 meses.



El solar, cedido por el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera a la Diputación, cuenta con una superficie total de 5.557,86 metros cuadrados y una superficie urbanizada de 4.431,84 metros cuadrados.

El edificio del parque de bomberos dispondrá de sótano, planta baja y primer planta, que suman un total de 2.634,13 metros cuadrados, y la Torre del parque de seis plantas más la planta baja y sótano, con un total de 337,36 metros cuadrados.



Está ubicado junto a la calle Polígono el Embarcadero -vía de acceso al Polígono Industrial del mismo nombre- a las afueras de la localidad y en una zona destinada a dotaciones y equipamientos comunitarios.



La Diputación de Cáceres dispone en la actualidad de cinco parques de bomberos operativos: Cáceres, Coria, Navalmoral de la Mata, Valencia de Alcántara y Plasencia y en construcción los de Jarandilla de la Vera, Trujillo y Guadalupe.



Tras la ejecución de los tres nuevos proyectos, la provincia de Cáceres pasará de tener cinco operativos a disponer de ocho con lo que toda la provincia agilizará y acortará considerablemente los tiempos de respuesta frente a posibles siniestros.