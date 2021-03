El cribado masivo de Cáceres arroja en la primera jornada cero positivos de 263 pruebas

Ep.

El cribado masivo que se está llevando a cabo esta semana en Cáceres ha arrojado en su primera jornada de este pasado martes un total de cero positivos de 263 pruebas realizadas y solo uno de los resultados no es concluyente y hay que repetir el análisis.



Así, en el hospital Nuestra Señora de la Montaña de la capital cacereña se realizaron en la tarde de este martes un total de 144 test de antígenos, con el resultado de 0 positivos, y 119 PCRs, con el resultado de 118 negativas y 1 no concluyente que hay que repetir.



Según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES) a Europa Press, "ya se ha llamado a la persona para esa repetición" de la prueba que no fue concluyente.



Cabe recordar que el cribado continúa hasta el viernes en horario de 15,30 a 20,00 horas en las dependencias del antiguo hospital provincial donde se han registrados importantes colas por parte de los ciudadanos que quieren someterse a un prueba para detectar la posible infección.



El pasado martes, el SES ha notificado en el área de salud de Cáceres un total de 5 nuevos casos, tres de ellos en la capital cacereña donde la incidencia acumulada a los catorce días se sitúa en 35,37 casos y a los siete días registra 20,8 casos.